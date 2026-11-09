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    Cision-Bericht zeigt, wie Suche, Social Media und KI neue Verbrauchertrends sichtbar machen

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    Auf Basis der Analyse von mehr als 564 Millionen Social-Media-Beiträgen sowie Tausenden von Suchanfragen und KI-Prompts untersucht der Bericht, welche Erkenntnisse entstehen, wenn Marken Signale aus verschiedenen Kanälen miteinander verknüpfen.

    Cision’s new report connects search, social and AI data to reveal the consumer trends brands often miss.

    CHICAGO, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Cision, ein weltweit führender Anbieter von Verbraucher- und Medienanalysen, veröffentlicht heute The State of Search and Social 2027. Der neue Bericht untersucht, wie die Verknüpfung von Erkenntnissen aus Suchanfragen, sozialen Medien und KI Marken dabei helfen kann, das Interesse von Verbraucherinnen und Verbrauchern besser zu verstehen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erkennen und fundiertere Entscheidungen darüber zu treffen, wo investiert werden soll.

    Auf Basis von mehr als 564 Millionen Social-Media-Beiträgen sowie fast 5.000 Suchanfragen und KI-Prompts zeigt der Bericht, wie sich kurzfristige Aufmerksamkeit von nachhaltigem Interesse unterscheiden lässt  und wie sich die Wahrnehmung von Verbraucherinnen und Verbauchern verändert. Zudem deckt er Diskrepanzen zwischen dem auf, was Verbraucher diskutieren, und der Art und Weise, wie KI Marken und Themen darstellt.

    Für Marketing- und Kommunikationsteams, die für 2027 planen, unterstreichen die Ergebnisse, warum das richtige Timing ebenso wichtig ist wie das Verständnis dafür, was die Aufmerksamkeit der Verbraucher lenkt. Einen Trend erst dann zu erkennen, wenn er seinen Höhepunkt bereits überschritten hat, kann bedeuten, dass man zu spät kommt. Das Verknüpfen von Signalen, während das Interesse noch wächst, kann Marken dabei helfen, Handlungsmöglichkeiten zu identifizieren sowie zu verstehen, wann sie aktiv werden und wann sie den Kurs ändern sollten.

    „Einige der wertvollsten Erkenntnisse über Verbraucherinnen und Verbraucher entstehen, wenn wir betrachten, was zwischen einzelnen Kanälen sichtbar wird", sagte Amy Jones, Chief Marketing Officer bei Cision. „Suchdaten können zeigen, wo sich das Interesse verändert. Soziale Medien helfen dabei, das „Warum" zu erklären. Und die Antworten der KI offenbaren die Botschaft, die die Konsumenten erreichen. Durch die Verknüpfung dieser Perspektiven können Marken nicht nur besser verstehen, was geschieht, sondern auch, wie sie reagieren und wann sie handeln sollten."

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Cision-Bericht zeigt, wie Suche, Social Media und KI neue Verbrauchertrends sichtbar machen Auf Basis der Analyse von mehr als 564 Millionen Social-Media-Beiträgen sowie Tausenden von Suchanfragen und KI-Prompts untersucht der Bericht, welche Erkenntnisse entstehen, wenn Marken Signale aus verschiedenen Kanälen miteinander verknüpfen. …
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