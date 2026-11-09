Unicredit will bei Commerzbank schnell das Kommando übernehmen

Dort möchte er mit den Unicredit-Stimmen neue Vertreter in den Aufsichtsrat des Dax-Konzerns schicken. Anschließend will er seine Strategie "Commerzbank Unlocked" umsetzen.

MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit will bei der Commerzbank Anfang 2027 das Kommando übernehmen. Die noch fehlenden Genehmigungen dürften bis Ende November vorliegen, teilte das Geldhaus am Montag in Mailand mit. Nach der Übernahme der Kontrolle will Unicredit-Chef Andrea Orcel bei dem Frankfurter Geldhaus eine außerordentliche Hauptversammlung beantragen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Die nächsten Schritte sind klar", schreibt die Unicredit, die sich knapp 50 Prozent an der Commerzbank gesichert hat und im Oktober die Freigabe der Europäischen Zentralbank (EZB) für die Übernahme bekam. Wann es genau losgehe, hänge vom Zeitpunkt der außerordentlichen Hauptversammlung ab. Im Auge hat Orcel dafür das erste Quartal 2027.

An den Börsen kamen die Neuigkeiten gut an: Die Unicredit-Aktie gewann bis zum Nachmittag in Mailand mehr als sechs Prozent. Für die Commerzbank-Aktie ging es in Frankfurt um mehr als viereinhalb Prozent aufwärts.

Zugleich meldete die Unicredit einen Gewinnsprung für das dritte Quartal und legte die Latte für das Gesamtjahr höher. Von Juni bis September verdiente die Großbank dank höherer Einnahmen und rückläufiger Kosten deutlich mehr als von Analysten erwartet. Die gesamten Erträge wuchsen um rund zwölf Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Allein der Zinsüberschuss legte um acht Prozent auf 3,8 Milliarden Euro zu; die Einnahmen aus Gebühren, Provisionen und Dividenden wuchsen noch stärker.

Zwar legte die Unicredit fast doppelt so viel Geld für drohende Kreditausfälle zurück wie ein Jahr zuvor, doch die gestiegenen Einnahmen machten dies mehr als wett. Der Überschuss sprang um fast ein Viertel auf knapp 3,3 Milliarden Euro nach oben.

Für das Gesamtjahr peilt Orcel vor Sonderaufwendungen jetzt einen Gewinn von deutlich mehr als 11,5 Milliarden Euro an. Einschließlich Sondereffekten soll der Überschuss weiter deutlich über 11 Milliarden erreichen. 2028 sollen es deutlich über 13 Milliarden und 2030 deutlich über 15 Milliarden Euro werden./stw/als/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 26.226 auf Ariva Indikation (09. November 2026, 16:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -2,30 %/+5,21 % bedeutet.



