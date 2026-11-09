JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach einer Informationsveranstaltung zu dem Geschäft in Großbritannien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Die Bank sei ein führender Anbieter in den Bereichen Zahlungsverkehr und Handelsfinanzierung, schrieb Kian Abouhossein in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Fortgesetzte Investitionen dürften für eine Stärkung des Privat- und Firmenkundengeschäfts sorgen./rob/la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 15,95EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 15:56 Uhr) gehandelt.