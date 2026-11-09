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    Weiterhin keine Verhandlungen zwischen BASF und Evonik

    Kreise

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    Für Sie zusammengefasst
    • Evonik verhandelt nicht mit BASF über Übernahme
    • Vorstände erläuterten am Wochenende ihre Positionen
    • BASF bot 24 Euro je Aktie, Evonik pocht auf Eigenständigkeit
    Kreise - Weiterhin keine Verhandlungen zwischen BASF und Evonik
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ESSEN/LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Evonik verhandelt weiterhin nicht mit BASF über dessen Übernahmepläne. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen der beteiligten Unternehmen. Demnach hatte es am Wochenende einen Austausch auf der Ebene der Vorstands- und Finanzchefs gegeben. Dabei hätten beide Unternehmen ihre Positionen erläutert. Danach sei man wieder auseinandergegangen. Offiziell äußerten sich die Unternehmen zu dem Treffen nicht.

    BASF hatte zuletzt 24 Euro je Evonik-Aktie geboten, was Evonik mit mehr als elf Milliarden Euro bewertet. Evonik pocht aber auf Eigenständigkeit. "Was die BASF geboten hat, liefern wir auch selbst, da kommen wir in unserer Planung sicher drüber", hatte der Interims-Vorstandsvorsitzende Claus Rettig vergangene Woche in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ("FAZ"/Freitag) gesagt.

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    "Weiterentwicklung von Evonik als eigenständiges Unternehmen"

    Bereits Ende Oktober hatte Evonik mitgeteilt, dass man auf der Basis der bis dahin vorliegenden Informationen nicht mit der BASF über eine Übernahme verhandele. "Der Vorstand bleibt auf die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung von Evonik als eigenständiges Unternehmen fokussiert", hieß es in einer Mitteilung. Das Unternehmen signalisierte gleichzeitig die "Bereitschaft zu einem rein informativen und vertraulichen Austausch mit der BASF" über die Positionen der beiden Unternehmen. Nach dpa-Informationen hat dieser Austausch mit dem Treffen am Wochenende jetzt stattgefunden./tob/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 53,99 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -26,04 %/+12,80 % bedeutet.





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