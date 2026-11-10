Diese 3 Dividenden-ETFs schlagen den MSCI World während der Tech-Krise

Knapp zwei Prozent Wochenverlust bei MSCI -World-ETFs – doch drei Dividendenfonds legten zu. Das Handelsblatt hat sie mithilfe von JustETF-Daten unter mehr als 300 ETFs gefunden. Auch auf Monats- und Jahressicht schnitten sie besser ab als der MSCI World. In die Auswertung wurden keine Branchen- und Themenfonds einbezogen, zudem war ein Fondsvolumen von mindestens 100 Millionen Euro Pflicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der UBS S&P Dividend Aristocrats (ISIN: IE00BMP3HG27) schloss die vergangene Woche mit einem Plus von 0,7 Prozent ab. Über ein Jahr hinweg betrug die Rendite inklusive Ausschüttungen 23 Prozent. Das sind rund neun Prozentpunkte mehr als bei einem MSCI-World-ETF. Tech-Aktien machen weniger als zwei Prozent aus. In den Fonds werden Unternehmen aufgenommen, die ihre Dividende seit mindestens zehn Jahren nicht gesenkt haben. Die jährliche Kostenquote beträgt 0,3 Prozent.

VanEck: 27 Prozent bei wenig Tech

Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders (ISIN: NL0011683594) erzielte in der vergangenen Woche ein Plus von 0,1 Prozent und über ein Jahr inklusive Dividenden 27 Prozent. Der Tech-Sektor hat nur ein Gewicht von 0,4 Prozent, Finanzwerte hingegen fast 40 Prozent. Zu den größten Positionen zählen Verizon, HSBC, Pfizer, Nestlé und Shell. Die Kosten liegen bei 0,38 Prozent pro Jahr.

Amundi: Bilanzen im Fokus

Der Amundi Global Equity Quality Income (ISIN: LU0832436512) stieg in der vergangenen Woche um 0,3 Prozent, über ein Jahr kamen inklusive Dividenden gut 19 Prozent zusammen. Mehr als die Hälfte des Index entfällt auf Versorger und Basiskonsumgüter. Banken und Versicherer sind nicht enthalten. Der ETF bildet seinen Index synthetisch nach und kostet jährlich 0,45 Prozent.

In den Jahren 2023 und 2024 lag der MSCI World bei allen drei Fonds jedoch vorn.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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