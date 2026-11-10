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    Diese 3 Dividenden-ETFs schlagen den MSCI World während der Tech-Krise

    KI-Turbulenzen

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    Während MSCI-World-ETFs in der vergangenen Woche nachgaben, blieben drei Dividenden-ETFs im Plus. Einer schaffte über ein Jahr sogar 27 Prozent. Welche Strategie dahintersteckt – und wo die ETFs ihre Schwerpunkte setzen.

    KI-Turbulenzen - Diese 3 Dividenden-ETFs schlagen den MSCI World während der Tech-Krise
    Foto: Sascha Steinach - dpa

    Knapp zwei Prozent Wochenverlust bei MSCI-World-ETFs – doch drei Dividendenfonds legten zu. Das Handelsblatt hat sie mithilfe von JustETF-Daten unter mehr als 300 ETFs gefunden. Auch auf Monats- und Jahressicht schnitten sie besser ab als der MSCI World. In die Auswertung wurden keine Branchen- und Themenfonds einbezogen, zudem war ein Fondsvolumen von mindestens 100 Millionen Euro Pflicht.

    UBS: 23 Prozent in einem Jahr

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    Der UBS S&P Dividend Aristocrats (ISIN: IE00BMP3HG27) schloss die vergangene Woche mit einem Plus von 0,7 Prozent ab. Über ein Jahr hinweg betrug die Rendite inklusive Ausschüttungen 23 Prozent. Das sind rund neun Prozentpunkte mehr als bei einem MSCI-World-ETF. Tech-Aktien machen weniger als zwei Prozent aus. In den Fonds werden Unternehmen aufgenommen, die ihre Dividende seit mindestens zehn Jahren nicht gesenkt haben. Die jährliche Kostenquote beträgt 0,3 Prozent.

    VanEck: 27 Prozent bei wenig Tech

    Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders (ISIN: NL0011683594) erzielte in der vergangenen Woche ein Plus von 0,1 Prozent und über ein Jahr inklusive Dividenden 27 Prozent. Der Tech-Sektor hat nur ein Gewicht von 0,4 Prozent, Finanzwerte hingegen fast 40 Prozent. Zu den größten Positionen zählen Verizon, HSBC, Pfizer, Nestlé und Shell. Die Kosten liegen bei 0,38 Prozent pro Jahr.

    Amundi: Bilanzen im Fokus

    Der Amundi Global Equity Quality Income (ISIN: LU0832436512) stieg in der vergangenen Woche um 0,3 Prozent, über ein Jahr kamen inklusive Dividenden gut 19 Prozent zusammen. Mehr als die Hälfte des Index entfällt auf Versorger und Basiskonsumgüter. Banken und Versicherer sind nicht enthalten. Der ETF bildet seinen Index synthetisch nach und kostet jährlich 0,45 Prozent.

    In den Jahren 2023 und 2024 lag der MSCI World bei allen drei Fonds jedoch vorn.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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