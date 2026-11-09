🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid

    Deutschland wirbt mit Inselstaaten für stärkeren Klimaschutz

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland hält mit Inselstaaten am 1,5-Grad-Ziel fest
    • Der Overshoot soll durch CO₂-Entzug kurz bleiben
    • Allianz fordert Emissionssenkung und Klimafinanzierung
    Deutschland wirbt mit Inselstaaten für stärkeren Klimaschutz
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ANTALYA (dpa-AFX) - Deutschland hat zum Auftakt der Weltklimakonferenz gemeinsam mit besonders betroffenen Inselstaaten dafür geworben, das im Pariser Klimaabkommen vereinbarte 1,5-Grad-Klimaziel nicht aufzugeben. "Der Erfolg dieser Konferenz wird daran gemessen werden, wie gut wir auf die drohende Gefahr eines Overshoots reagieren", heißt es in einer Erklärung der "High Ambition Coalition" - einer Allianz von Deutschland und rund 20 anderen Staaten, darunter besonders stark bedrohte Länder wie Tuvalu oder die Marshallinseln.

    Mit dem Begriff "Overshoot" beschreiben die Vereinten Nationen, dass sich die Erde mittlerweile unvermeidbar zumindest zeitweise stärker als 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit erwärmen wird, weil die Welt trotz des Pariser Klimaabkommens zu viele Treibhausgase ausgestoßen hat. Nun wird angestrebt, die Überschreitung der kritischen Marke möglichst kurz zu halten, indem langfristig der Atmosphäre mehr CO2 entzogen wird, als hineingelangt.

    In der von Umweltminister Carsten Schneider (SPD) unterzeichneten Erklärung der Allianz heißt es: "Unsere Reaktion auf den Overshoot muss schnell, entschlossen und gerecht sein und uns einer saubereren, gesünderen und sichereren Zukunft näherbringen."

    "Lasst uns Antalya zu einem Erfolg machen"

    Die Staaten fordern eine Abkehr von Kohle, Öl und Gas, eine schnelle Verringerung der Emissionen und erkennen an, dass Klimafinanzierung dafür eine kritische Rolle spielt. Diese ist in den Verhandlungen zwischen armen und reichen Ländern besonders umstritten, da viele Industriestaaten - auch Deutschland - ihre finanziellen Mittel zuletzt zurückgefahren haben und keine neuen Zusagen machen wollen.

    Die derzeit in Antalya für die Bundesregierung verhandelnde Staatssekretärin Heike Henn (SPD) betonte trotzdem, Deutschland stehe voll und ganz hinter der Erklärung. "Lasst uns Antalya zu einem Erfolg machen." Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich gegen eine Reise zur Klimakonferenz entschieden, wo in dieser Woche zahlreiche Staats- und Regierungschefs sprechen werden./swe/DP/jha








    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutschland wirbt mit Inselstaaten für stärkeren Klimaschutz Deutschland hat zum Auftakt der Weltklimakonferenz gemeinsam mit besonders betroffenen Inselstaaten dafür geworben, das im Pariser Klimaabkommen vereinbarte 1,5-Grad-Klimaziel nicht aufzugeben. "Der Erfolg dieser Konferenz wird daran gemessen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     