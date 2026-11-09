Trump zweifelt Wahlergebnis an, doch Dow schießt 886 Punkte hoch!

886 Punkte nach oben. Der Dow Jones gewinnt am Montag im laufenden Handel 1,73 Prozent dazu. Der S&P 500 steigt um 2,14 Prozent und der Nasdaq 100 um 3,16 Prozent. Parallel dazu stellt US-Präsident Donald Trump die Ergebnisse der Zwischenwahlen infrage.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Rückenwind kommt vom Ölmarkt. WTI-Futures fallen um drei Prozent auf rund 87 US-Dollar je Barrel. Brent-Futures geben um vier Prozent auf etwa 94 US-Dollar nach.

Nach dem KI-Ausverkauf vom Donnerstag erholen sich viele Tech-Werte. Broadcom, AMD und Amazon legen jeweils um fünf Prozent zu. Tesla und Alphabet gewinnen mehr als drei Prozent, Microsoft zwei Prozent. Nvidia verliert dagegen sechs Prozent.

Trump nimmt Wahlmaschinen ins Visier.

Sechs Tage nach den schweren Niederlagen seiner Republikaner zweifelt Trump auf Truth Social die Rechtmäßigkeit der Wahl an. Er verweist auf große Stimmenblöcke aus der vorzeitigen Stimmabgabe und behauptet, die Maschinen seien wichtiger als die Wähler. Die Republikaner hatten auch in Hochburgen wie Texas und South Carolina verloren.

Bereits 2020 hatte Trump seine Niederlage gegen Joe Biden mit unbelegten Betrugsvorwürfen erklärt. Dutzende Klagen gegen das Wahlverfahren blieben erfolglos.

Die nächsten Impulse stehen bevor.

Schwab-Strategin Liz Ann Sonders sieht die Nasdaq-Indizes als überverkauft an. Ob die Verkaufswelle schon vorbei ist, bleibt offen. Nach dem Erfolg der Demokraten fürchten Anleger weiterhin, dass strengere Vorgaben für den Bau und den Energieverbrauch von Rechenzentren den KI-Ausbau bremsen könnten.

Diese Woche liefern CoreWeave, Cisco und Applied Materials Zahlen. Am Dienstag folgen die US-Verbraucherpreise und am Freitag die Erzeugerpreise. Anleger suchen darin nach Hinweisen auf den nächsten Schritt der Fed.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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