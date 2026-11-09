Trump zweifelt Wahlergebnis an, doch Dow schießt 886 Punkte hoch!
Öl fällt, Tech dreht auf
Die Wall Street erholt sich kräftig vom KI-Ausverkauf. Zeitgleich stellt US-Präsident Donald Trump die Zwischenwahlen infrage. Warum Anleger zugreifen und weshalb die Sorgen um den KI-Boom weiterhin nicht vom Tisch sind.
886 Punkte nach oben. Der Dow Jones gewinnt am Montag im laufenden Handel 1,73 Prozent dazu. Der S&P 500 steigt um 2,14 Prozent und der Nasdaq 100 um 3,16 Prozent. Parallel dazu stellt US-Präsident Donald Trump die Ergebnisse der Zwischenwahlen infrage.
Öl fällt, Tech-Aktien springen.
Rückenwind kommt vom Ölmarkt. WTI-Futures fallen um drei Prozent auf rund 87 US-Dollar je Barrel. Brent-Futures geben um vier Prozent auf etwa 94 US-Dollar nach.
Nach dem KI-Ausverkauf vom Donnerstag erholen sich viele Tech-Werte. Broadcom, AMD und Amazon legen jeweils um fünf Prozent zu. Tesla und Alphabet gewinnen mehr als drei Prozent, Microsoft zwei Prozent. Nvidia verliert dagegen sechs Prozent.
Trump nimmt Wahlmaschinen ins Visier.
Sechs Tage nach den schweren Niederlagen seiner Republikaner zweifelt Trump auf Truth Social die Rechtmäßigkeit der Wahl an. Er verweist auf große Stimmenblöcke aus der vorzeitigen Stimmabgabe und behauptet, die Maschinen seien wichtiger als die Wähler. Die Republikaner hatten auch in Hochburgen wie Texas und South Carolina verloren.
Bereits 2020 hatte Trump seine Niederlage gegen Joe Biden mit unbelegten Betrugsvorwürfen erklärt. Dutzende Klagen gegen das Wahlverfahren blieben erfolglos.
Die nächsten Impulse stehen bevor.
Schwab-Strategin Liz Ann Sonders sieht die Nasdaq-Indizes als überverkauft an. Ob die Verkaufswelle schon vorbei ist, bleibt offen. Nach dem Erfolg der Demokraten fürchten Anleger weiterhin, dass strengere Vorgaben für den Bau und den Energieverbrauch von Rechenzentren den KI-Ausbau bremsen könnten.
Diese Woche liefern CoreWeave, Cisco und Applied Materials Zahlen. Am Dienstag folgen die US-Verbraucherpreise und am Freitag die Erzeugerpreise. Anleger suchen darin nach Hinweisen auf den nächsten Schritt der Fed.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
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