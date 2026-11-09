Kahlschlag bei Vodafone: Jeder fünfte Job fällt dem Sparkurs zum Opfer
2.300 Jobs vor dem Aus
Vodafone streicht in Deutschland 2.300 Stellen und setzt verstärkt auf KI und Automatisierung. Der Konzern kämpft mit Kundenschwund und hohem Wettbewerbsdruck.
- Vodafone streicht 2.300 Stellen in Deutschland
- KI und Automatisierung sollen Kosten senken
- Kundenschwund und Preiskampf erhöhen den Druck
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Beim Telekommunikationskonzern Vodafone steht ein massiver Stellenabbau bevor. In Deutschland sollen innerhalb der kommenden zwei Geschäftsjahre rund 2.300 Arbeitsplätze wegfallen. Das entspricht gut 19 Prozent der derzeit rund 12.000 Beschäftigten. Fast jeder fünfte Arbeitsplatz ist damit betroffen. Wie die deutsche Tochter des britischen Konzerns am Montag mitteilte, soll eine umfassende Restrukturierung die Kosten senken und die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Gleichzeitig setzt Vodafone verstärkt auf künstliche Intelligenz und automatisierte Prozesse.
KI soll Kosten senken – Tausende Jobs fallen weg
Im Mittelpunkt des Umbaus stehen Vertrieb, Kundenservice und IT. Die bislang teilweise getrennten Bereiche für Privat- und Geschäftskunden sollen enger zusammenarbeiten. Gleichzeitig will Vodafone Entscheidungswege verkürzen und interne Abläufe stärker automatisieren.
Künstliche Intelligenz soll künftig unter anderem Netzstörungen erkennen, Lösungsvorschläge entwickeln, Werbekampagnen steuern und den Kundenservice unterstützen.
Mit dem Stellenabbau will Vodafone sowohl Personal- als auch Betriebs- und Sachkosten reduzieren. Das Unternehmen strebt sozialverträgliche Lösungen an. Anfang 2027 sollen detaillierte Gespräche mit den Arbeitnehmervertretungen beginnen.
Vodafone kämpft mit massivem Kundenschwund
Hinter dem Sparkurs steht der zunehmende Wettbewerbsdruck auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt. Im vergangenen Quartal verlor Vodafone 85.000 Mobilfunkkunden, 98.000 Breitbandkunden und 55.000 TV-Kunden.
Besonders der anhaltende Preiskampf im Mobilfunk, der schrumpfende Fernsehmarkt und die starke Konkurrenz beim Glasfaserausbau setzen dem Unternehmen zu.
Zusätzliche Belastungen brachte der Wegfall des sogenannten Nebenkostenprivilegs beim Kabelfernsehen, durch den Millionen Haushalte ihre TV-Verträge neu wählen konnten.
Milliardenmarkt Deutschland im Fokus
Für die britische Vodafone Group ist Deutschland von entscheidender Bedeutung. Mit einem Jahresumsatz von rund zwölf Milliarden Euro erwirtschaftet die deutsche Tochter etwa 30 Prozent des gesamten Konzernumsatzes.
Trotz der Einsparungen will Vodafone seine Investitionen in Glasfaser, Cloud-Dienste, IT-Sicherheit und digitale Kundenkanäle erhöhen.
Für Anleger steht damit ein tiefgreifender Konzernumbau im Mittelpunkt. Sinkende Personalkosten könnten langfristig die Profitabilität verbessern. Allerdings muss Vodafone gleichzeitig den Kundenschwund stoppen.
Bereits am Dienstag legt die Vodafone Group ihre nächsten Geschäftszahlen vor. Dann dürfte auch die weitere Entwicklung des wichtigen deutschen Marktes verstärkt im Fokus stehen.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 1,405EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 16:59 Uhr) gehandelt.
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