NABEP ersetzt jahrzehntealte Stahlleitungen durch 1.149 Kilometer neue Rohre am Maracaibo-See.

BACHAQUERO, Venezuela, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- North American Blue Energy Partners (NABEP) hat seit Beginn der Geschäftstätigkeit im Jahr 2024 1.149 Kilometer neue flexible Rohrleitungen am Ostufer des Maracaibo-Sees verlegt. Die Rohrleitung ersetzt veraltete Stahlleitungen, die jahrzehntelang eine Hauptursache für Leckagen waren, welche den See geschädigt haben.

Flexible Rohre mit Schutzschichten widerstehen der Korrosion, die bei altem Stahl auftritt. Da es in durchgehenden Abschnitten von Lastkähnen aus verlegt wird, weist es weniger Verbindungsstellen auf, an denen typischerweise Leckagen auftreten. NABEP hat in diesem Jahr auch kritische Abschnitte von 12-Zoll-Öl- und Gastransportleitungen repariert, indem fast vier Kilometer neue Stahlrohre verlegt wurden.

Das Verschmutzungsproblem des Maracaibo-Sees besteht seit den frühen 1900er Jahren. Jahrzehntelange intensive Produktion, unzureichende Instandhaltung und Unterinvestitionen führten dazu, dass der größte Teil der geschätzten 25.000 Kilometer langen Unterwasserpipeline des Sees korrodierte. Im Jahr 2021 teilte ein Wissenschaftler der Simón Bolívar Universität dem Earth Observatory der NASA mit, dass die meisten Pipelines 50 Jahre alt seien. Die NASA hat außerdem Schätzungen von 40.000 bis 50.000 Öllecks und -unfällen allein in Venezuela zwischen 2010 und 2016 angeführt.

NABEP übernahm 2024 einen Teil dieses Netzes und machte dessen Erneuerung zu einer Priorität. Anstatt die alten Leitungen abschnittsweise auszubessern, ersetzt das Unternehmen die Leitungen jedes einzelnen Bohrlochs komplett. Im Rahmen des Programms wurden neue Förder- und Gasleitungen zu 435 Bohrungen in den Feldern Bachaquero und Ceuta verlegt. Von diesen fördern 301 bereits über die neue Leitung, wobei nun täglich etwa 52.000 Barrel Öl vom Bohrlochkopf durch die neuen Leitungen fließen. Die verbleibenden Bohrungen verfügen bereits über ihre neuen Leitungen und werden nach ihrer Wiederinbetriebnahme über diese fördern.

„Jahrzehntelange Vernachlässigung haben Öl an den Ufern des Maracaibo-Sees hinterlassen, und Fischerfamilien kämpfen darum, ihren Lebensunterhalt aus seinen Gewässern zu bestreiten", sagte NABEP-CEO Alejandro Betancourt. „Reinigungsmaßnahmen allein reichen nicht aus, solange alte Rohre weiterhin lecken, deshalb investieren wir in eine dauerhafte Lösung: Wir ersetzen die korrodierten Leitungen, die wir übernommen haben, eine nach der anderen. Wir arbeiten stetig daran, den heutigen Friedhof aus verrosteten Anlagen und Ölteppichen durch eine moderne Infrastruktur zu ersetzen, die höchsten Sicherheits- und Umweltstandards entspricht. Wir fühlen uns verpflichtet, verantwortungsvoll mit diesem See umzugehen und gute Nachbarn für die Gemeinden zu sein, die von ihm abhängig sind."

Die Arbeit geht weiter. NABEP verfügt über 176 Kilometer neue Rohrleitungen im Lager, weitere 791 Kilometer befinden sich im Transport und plant die Verlegung von rund 3.400 zusätzlichen Kilometern, darunter neue Leitungen, die 144 Bohrlöcher mit der Kompressoranlage Bachaquero 3 verbinden. Das Programm ist Teil umfassenderer Bemühungen zur Sanierung und Wiederherstellung des Maracaibo-Sees.

Über North American Blue Energy Partners

North American Blue Energy Partners (NABEP) ist ein unabhängiges Erdölexplorations- und -produktionsunternehmen, das in Nord- und Lateinamerika tätig ist und Niederlassungen in Caracas, Maracaibo und Lechería unterhält. NABEP engagiert sich für die verantwortungsvolle Entwicklung von Energieressourcen, die Sicherheit seiner Mitarbeiter und den Wohlstand der Gemeinden, in denen es tätig ist. www.nabep.net

Medienkontakt: press@nabep.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/nabep-ersetzt-jahrzehntealte-stahlleitungen-durch-1-149-kilometer-neue-rohre-am-maracaibo-see-302933511.html