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    Kursausreißer im DAX: Top- und Flop-Aktien am 09.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Kursausreißer im DAX: Top- und Flop-Aktien am 09.11.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.11.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,53 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang und die anstehenden Quartalszahlen sowie den Kapitalmarkttag. Viele halten die Sorgen um ein Ende des Gasturbinenbooms für überzogen und verweisen auf niedrige Erwartungen sowie positive Analystenkursziele. Zugleich wird ein möglicher Rücksetzer nach guten Nachrichten diskutiert. Charttechnisch sehen Nutzer Spielraum bis zu Widerständen; langfristig werden Stromnetze und Energieinfrastruktur als Chancen genannt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +4,85 %
    Platz 2
    Performance 1M: -17,07 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,85 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Quartalszahlen von Infineon, insbesondere die Umsatzentwicklung bei KI-Rechenzentren und Automotive sowie mögliche Erträge aus Kapazitätserweiterungen. Diskutiert werden zudem der erste 300-Millimeter-SiC-Wafer und dessen Bedeutung für die Leistungselektronik. Kursrückgänge werden teils als Kaufgelegenheiten gesehen; der weitere Ausbau von Rechenzentren gilt als wichtiger Impuls.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Airbus
    Tagesperformance: +4,67 %
    Platz 3
    Performance 1M: +8,27 %
    Chart Airbus
    ISIN: NL0000235190
    WKN: 938914
    Die Airbus Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,67 %.

    Commerzbank
    Tagesperformance: +4,60 %
    Platz 4
    Performance 1M: +5,44 %
    Chart Commerzbank
    ISIN: DE000CBK1001
    WKN: CBK100
    Die Commerzbank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,60 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank (KI-generierte Zusammenfassung)

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang trotz guter, erwartungsgemäßer Q3-Zahlen und die Frage, ob Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Anstieg folgen. Einige sehen weiteres Aufwärtspotenzial durch Aktienrückkäufe und UniCredits Käufe, andere bleiben wegen fehlender Überraschungen und Analystenkritik vorsichtig. Diskutiert werden zudem die Bewertung unter KGV 10 und die Marke von 40 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

    Continental
    Tagesperformance: +4,24 %
    Platz 5
    Performance 1M: +6,19 %
    Chart Continental
    ISIN: DE0005439004
    WKN: 543900
    Die Continental Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,24 %.

    Heidelberg Materials
    Tagesperformance: +3,76 %
    Platz 6
    Performance 1M: +27,41 %
    Chart Heidelberg Materials
    ISIN: DE0006047004
    WKN: 604700
    Die Heidelberg Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,76 %.

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen Kursanstieg der Heidelberg-Materials-Aktie um rund 5 % und mögliche Gründe wie politische Entwicklungen und Sektorrotation. Ein Anleger hält die Aktie als Basisinvestment und verweist auf seine Dividende. Gemeldet wird zudem ein Kauf von 245 Aktien zu je 176,35 Euro durch Vorstand Hakan Gurdal am 5. November. Als allgemeine Börsenrisiken werden geopolitische Spannungen, steigende Energiepreise und Inflation diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Heidelberg Materials eingestellt.

    MTU Aero Engines
    Tagesperformance: +3,75 %
    Platz 7
    Performance 1M: +2,66 %
    Chart MTU Aero Engines
    ISIN: DE000A0D9PT0
    WKN: A0D9PT
    Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,75 %.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: +3,60 %
    Platz 8
    Performance 1M: +8,03 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,60 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Sektorrotation von Technologie- zu Value-Aktien und den zuletzt fallenden Deutsche-Bank-Kurs. Genannt werden Käufe um 31,81 Euro sowie Rückkäufe zu 31,48 Euro nach Verkäufen bei 32,22 Euro. Ein Teilnehmer hält 47 Euro für ein erstes Kursziel von Goldman Sachs.

    Siemens
    Tagesperformance: +3,39 %
    Platz 9
    Performance 1M: +1,76 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,39 %.

    GEA Group
    Tagesperformance: +3,19 %
    Platz 10
    Performance 1M: +4,50 %
    Chart GEA Group
    ISIN: DE0006602006
    WKN: 660200
    Die GEA Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,19 %.

    Siemens Healthineers
    Tagesperformance: -3,07 %
    Platz 11
    Performance 1M: +12,37 %
    Chart Siemens Healthineers
    ISIN: DE000SHL1006
    WKN: SHL100
    Die Siemens Healthineers Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,07 %.

    Daimler Truck Holding
    Tagesperformance: +3,01 %
    Platz 12
    Performance 1M: +0,39 %
    Chart Daimler Truck Holding
    ISIN: DE000DTR0CK8
    WKN: DTR0CK
    Die Daimler Truck Holding Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,01 %.

    Fresenius Medical Care
    Tagesperformance: -2,44 %
    Platz 13
    Performance 1M: +10,52 %
    Chart Fresenius Medical Care
    ISIN: DE0005785802
    WKN: 578580
    Die Fresenius Medical Care Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,44 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: +2,40 %
    Platz 14
    Performance 1M: -10,85 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,40 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Rheinmetall-Aktie auf etwa 800 Euro und die Frage, ob bereits ein Boden erreicht ist. Nach der BofA-Abstufung auf „Neutral“ und einem Kursziel von 900 Euro erwarten einige weitere Rückgänge bis etwa 700 Euro, andere einen Rebound. Ein belgischer Großauftrag gilt als mögliche Stütze; optimistische Anleger rechnen mit einer Erholung über 1.000 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Vonovia
    Tagesperformance: +2,16 %
    Platz 15
    Performance 1M: +5,70 %
    Chart Vonovia
    ISIN: DE000A1ML7J1
    WKN: A1ML7J
    Die Vonovia Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,16 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Bodenbildung bei 16,75 Euro und einen Erholungsanstieg Richtung 24 bis 28 Euro. Als positive Signale gelten hohe Xetra-Umsätze, mögliche Käufe von JP Morgan und ein denkbares Eindecken von Short-Positionen. Im Fokus stehen außerdem politische Risiken durch mögliche Enteignungen in Berlin, deren Finanzierung und die Bewertung dortiger Wohnungen. Anleger erwähnen auch die Dividende.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 32,20% PUT: 67,80%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -35,59 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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