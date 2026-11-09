Top & Flop im TecDAX: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 09.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +5,76 %
Performance 1M: +8,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +5,36 %
Performance 1M: -18,82 %
Tagesperformance: +4,90 %
Performance 1M: -17,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,77 %
Performance 1M: -34,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,06 %
Performance 1M: -12,79 %
Tagesperformance: +3,37 %
Performance 1M: -8,68 %
Tagesperformance: -3,16 %
Performance 1M: -27,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,92 %
Performance 1M: +12,37 %
Tagesperformance: +2,39 %
Performance 1M: +2,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)
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