🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOHB AktievorwärtsNachrichten zu OHB

    Top & Flop im TecDAX: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 09.11.2026

    Top & Flop

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Top & Flop im TecDAX: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 09.11.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Infineon Technologies AG!
    Long
    43,97€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 14,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    49,26€
    Basispreis
    3,19
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,55 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der OHB-Aktie von 156–160 auf rund 200 Euro bei hoher Volatilität. Vor den Q3-Zahlen am 12. November werden deutlich bessere Ergebnisse erwartet. Diskutiert werden zudem der 554-Mio.-Euro-Auftrag für Copernicus-Satelliten, dessen Margen und Beitrag zu den Wachstumszielen sowie der auf 2027 verschobene RFA-Erststart und mögliche Risiken für Fördermittel und Finanzierung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber OHB eingestellt.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: +5,76 %
    Platz 2
    Performance 1M: +8,88 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,76 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Hensoldts starke Neunmonatszahlen mit 21,3 % Umsatz- und 33 % EBITDA-Wachstum, den Rekordauftragsbestand von 10,3 Mrd. Euro und die Prognose für 2026. Diskutiert werden der Kursrückgang bis 74,80 Euro trotz guter Zahlen, die anschließende Erholung sowie Kursmarken bei 86 und 100 Euro. Kapazitätsausbau, Radarprojekte für die Ukraine und mögliche Luftabwehraufträge werden als Wachstumstreiber gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: +5,36 %
    Platz 3
    Performance 1M: -18,82 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,36 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +4,90 %
    Platz 4
    Performance 1M: -17,07 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,90 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Quartalszahlen von Infineon, insbesondere die Umsatzentwicklung bei KI-Rechenzentren und Automotive sowie mögliche Erträge aus Kapazitätserweiterungen. Diskutiert werden zudem der erste 300-Millimeter-SiC-Wafer und dessen Bedeutung für die Leistungselektronik. Kursrückgänge werden teils als Kaufgelegenheiten gesehen; der weitere Ausbau von Rechenzentren gilt als wichtiger Impuls.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: +4,77 %
    Platz 5
    Performance 1M: -34,67 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,77 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang, mögliche Einstiege um 50 Euro und die Unterstützung bei 36 Euro. Diskutiert werden hohe Volatilität und die Abhängigkeit vom Chipsektor. Im Fokus stehen der erhöhte Jahresausblick, Umsatzwachstum und ein besseres operatives Ergebnis bei höheren Verlusten durch Abschreibungen. Skepsis zur begrenzten Teilhabe am KI-Boom und zur Kostenposition trifft auf Hoffnungen auf eine positive Entwicklung 2027.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

    AIXTRON
    Tagesperformance: +4,06 %
    Platz 6
    Performance 1M: -12,79 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,06 %.

    Jenoptik
    Tagesperformance: +3,37 %
    Platz 7
    Performance 1M: -8,68 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,37 %.

    TeamViewer
    Tagesperformance: -3,16 %
    Platz 8
    Performance 1M: -27,01 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,16 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der TeamViewer-Aktie von rund 7,80 auf 4,90 Euro und den negativen Trend. Diskutiert wird, wie stark enttäuschte Wachstumserwartungen und die Bewertung den Kurs erklären. Für eine Erholung gelten operative Fortschritte als entscheidend; im Fokus stehen Großkundenbindung und Enterprise-Wachstum 2027. Zudem werden Put-Absicherungen gegen Teilverkäufe abgewogen und die früheren Tiefs um 4,10 Euro als mögliche Orientierung diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Siemens Healthineers
    Tagesperformance: -2,92 %
    Platz 9
    Performance 1M: +12,37 %
    Chart Siemens Healthineers
    ISIN: DE000SHL1006
    WKN: SHL100
    Die Siemens Healthineers Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,92 %.

    Nemetschek
    Tagesperformance: +2,39 %
    Platz 10
    Performance 1M: +2,27 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,39 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von Nemetschek trotz kräftigen Q3-Wachstums bei Umsatz und ARR sowie bestätigtem Ausblick. Die EBITDA-Marge lag nahe den Erwartungen, das EPS jedoch darunter, teils wegen HCSS-Integrationskosten. Viele halten die Bewertung für ambitioniert; diskutiert werden eine mögliche Erholung, Nachkäufe bei Rücksetzern und weitere Kursrisiken durch Leerverkäufe.

    zurückvorwärts
    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Top & Flop im TecDAX: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 09.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 09.11.2026 im TecDAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     