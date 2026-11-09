Top & Flop im TecDAX: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 09.11.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der OHB-Aktie von 156–160 auf rund 200 Euro bei hoher Volatilität. Vor den Q3-Zahlen am 12. November werden deutlich bessere Ergebnisse erwartet. Diskutiert werden zudem der 554-Mio.-Euro-Auftrag für Copernicus-Satelliten, dessen Margen und Beitrag zu den Wachstumszielen sowie der auf 2027 verschobene RFA-Erststart und mögliche Risiken für Fördermittel und Finanzierung.