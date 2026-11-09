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    Top & Flop im Eurozone 50: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 09.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Top & Flop im Eurozone 50: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 09.11.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.11.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,38 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang und die anstehenden Quartalszahlen sowie den Kapitalmarkttag. Viele halten die Sorgen um ein Ende des Gasturbinenbooms für überzogen und verweisen auf niedrige Erwartungen sowie positive Analystenkursziele. Zugleich wird ein möglicher Rücksetzer nach guten Nachrichten diskutiert. Charttechnisch sehen Nutzer Spielraum bis zu Widerständen; langfristig werden Stromnetze und Energieinfrastruktur als Chancen genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    UniCredit
    Tagesperformance: +5,81 %
    Platz 2
    Performance 1M: +7,55 %
    Chart UniCredit
    ISIN: IT0005239360
    WKN: A2DJV6
    Die UniCredit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,81 %.

    Nokia
    Tagesperformance: +5,42 %
    Platz 3
    Performance 1M: -21,37 %
    Chart Nokia
    ISIN: FI0009000681
    WKN: 870737
    Die Nokia Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,42 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nokia (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nokias starken Kursrückgang und anhaltende Volatilität. KI-gestützte Netzwerkausrüstung und Optik gelten als Wachstumstreiber, während Widerstand gegen Rechenzentren die Nachfrage belasten könnte. Risiken sehen Anleger in der schwachen Mobilfunksparte: Nokias GPU-Ansatz mit Nvidia ist unbewiesen, konkrete Aufträge fehlen, und der SpaceX-Deal mit Qualcomm gilt als Rückschlag. Entscheidend seien tatsächliche Verkäufe; als mögliche weitere Kurszone werden 5,50 bis 6 Euro genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nokia eingestellt.

    SAFRAN
    Tagesperformance: +5,24 %
    Platz 4
    Performance 1M: -1,05 %
    Chart SAFRAN
    ISIN: FR0000073272
    WKN: 924781
    Die SAFRAN Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,24 %.

    Airbus
    Tagesperformance: +4,77 %
    Platz 5
    Performance 1M: +8,27 %
    Chart Airbus
    ISIN: NL0000235190
    WKN: 938914
    Die Airbus Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,77 %.

    ASML Holding
    Tagesperformance: +4,70 %
    Platz 6
    Performance 1M: -15,49 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,70 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +4,58 %
    Platz 7
    Performance 1M: -17,07 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,58 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Quartalszahlen von Infineon, insbesondere die Umsatzentwicklung bei KI-Rechenzentren und Automotive sowie mögliche Erträge aus Kapazitätserweiterungen. Diskutiert werden zudem der erste 300-Millimeter-SiC-Wafer und dessen Bedeutung für die Leistungselektronik. Kursrückgänge werden teils als Kaufgelegenheiten gesehen; der weitere Ausbau von Rechenzentren gilt als wichtiger Impuls.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Banco Santander
    Tagesperformance: +4,41 %
    Platz 8
    Performance 1M: -8,30 %
    Chart Banco Santander
    ISIN: ES0113900J37
    WKN: 858872
    Die Banco Santander Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,41 %.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: +3,73 %
    Platz 9
    Performance 1M: +8,03 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,73 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Sektorrotation von Technologie- zu Value-Aktien und den zuletzt fallenden Deutsche-Bank-Kurs. Genannt werden Käufe um 31,81 Euro sowie Rückkäufe zu 31,48 Euro nach Verkäufen bei 32,22 Euro. Ein Teilnehmer hält 47 Euro für ein erstes Kursziel von Goldman Sachs.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    BBVA
    Tagesperformance: +3,69 %
    Platz 10
    Performance 1M: -0,06 %
    Chart BBVA
    ISIN: ES0113211835
    WKN: 875773
    Die BBVA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,69 %.

    Schneider Electric
    Tagesperformance: +3,35 %
    Platz 11
    Performance 1M: -9,99 %
    Chart Schneider Electric
    ISIN: FR0000121972
    WKN: 860180
    Die Schneider Electric Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,35 %.

    Siemens
    Tagesperformance: +3,34 %
    Platz 12
    Performance 1M: +1,76 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,34 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 277,65 Euro und die starke Entwicklung der vergangenen Jahre. Einige erwarten gute Quartalszahlen, andere rechnen mit einem Rücksetzer; bei enttäuschender Reaktion des Marktes wird ein möglicher Rückgang unter 255 Euro thematisiert.

    ING Group
    Tagesperformance: +2,94 %
    Platz 13
    Performance 1M: -1,13 %
    Chart ING Group
    ISIN: NL0011821202
    WKN: A2ANV3
    Die ING Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,94 %.

    Nordea Bank Abp
    Tagesperformance: +2,92 %
    Platz 14
    Performance 1M: -0,86 %
    Chart Nordea Bank Abp
    ISIN: FI4000297767
    WKN: A2N6F4
    Die Nordea Bank Abp Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,92 %.

    argenx
    Tagesperformance: +2,54 %
    Platz 15
    Performance 1M: +15,85 %
    Chart argenx
    ISIN: NL0010832176
    WKN: A11602
    Die argenx Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,54 %.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    Tagesperformance: -2,47 %
    Platz 16
    Performance 1M: +4,70 %
    Chart LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    ISIN: FR0000121014
    WKN: 853292
    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,47 %.

    BNP Paribas (A)
    Tagesperformance: +2,17 %
    Platz 17
    Performance 1M: +4,46 %
    Chart BNP Paribas (A)
    ISIN: FR0000131104
    WKN: 887771
    Die BNP Paribas (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,17 %.

    ENGIE
    Tagesperformance: +2,07 %
    Platz 18
    Performance 1M: +8,70 %
    Chart ENGIE
    ISIN: FR0010208488
    WKN: A0ER6Q
    Die ENGIE Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,07 %.

    adidas
    Tagesperformance: +2,05 %
    Platz 19
    Performance 1M: +20,02 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,05 %.

    Intesa Sanpaolo
    Tagesperformance: +2,00 %
    Platz 20
    Performance 1M: +3,38 %
    Chart Intesa Sanpaolo
    ISIN: IT0000072618
    WKN: 850605
    Die Intesa Sanpaolo Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,00 %.

    Vinci
    Tagesperformance: +2,00 %
    Platz 21
    Performance 1M: +5,65 %
    Chart Vinci
    ISIN: FR0000125486
    WKN: 867475
    Die Vinci Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,00 %.

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