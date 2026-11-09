Top & Flop im Eurozone 50: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 09.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.11.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,81 %
Performance 1M: +7,55 %
Tagesperformance: +5,42 %
Performance 1M: -21,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nokia (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,24 %
Performance 1M: -1,05 %
Tagesperformance: +4,77 %
Performance 1M: +8,27 %
Tagesperformance: +4,70 %
Performance 1M: -15,49 %
Tagesperformance: +4,58 %
Performance 1M: -17,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,41 %
Performance 1M: -8,30 %
Tagesperformance: +3,73 %
Performance 1M: +8,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,69 %
Performance 1M: -0,06 %
Tagesperformance: +3,35 %
Performance 1M: -9,99 %
Tagesperformance: +3,34 %
Performance 1M: +1,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,94 %
Performance 1M: -1,13 %
Tagesperformance: +2,92 %
Performance 1M: -0,86 %
Tagesperformance: +2,54 %
Performance 1M: +15,85 %
Tagesperformance: -2,47 %
Performance 1M: +4,70 %
Tagesperformance: +2,17 %
Performance 1M: +4,46 %
Tagesperformance: +2,07 %
Performance 1M: +8,70 %
Tagesperformance: +2,05 %
Performance 1M: +20,02 %
Tagesperformance: +2,00 %
Performance 1M: +3,38 %
Tagesperformance: +2,00 %
Performance 1M: +5,65 %