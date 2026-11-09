Top & Flop im Eurozone 50: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 09.11.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang und die anstehenden Quartalszahlen sowie den Kapitalmarkttag. Viele halten die Sorgen um ein Ende des Gasturbinenbooms für überzogen und verweisen auf niedrige Erwartungen sowie positive Analystenkursziele. Zugleich wird ein möglicher Rücksetzer nach guten Nachrichten diskutiert. Charttechnisch sehen Nutzer Spielraum bis zu Widerständen; langfristig werden Stromnetze und Energieinfrastruktur als Chancen genannt.