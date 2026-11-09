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    CEWE Stiftung: 2026-Prognose präzisiert, 25,2 Mio. Euro aus KOD-Verkauf

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    CEWE hält am Wachstumskurs fest: Die Kodak-Moments-Übernahme belastet 2026 das Ergebnis, während ein Spartenverkauf zusätzlichen Gewinn bringt.

    CEWE Stiftung: 2026-Prognose präzisiert, 25,2 Mio. Euro aus KOD-Verkauf
    Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
    • CEWE rechnet 2026 weiterhin mit einem Umsatzwachstum von bis zu 4 % auf 780 bis 810 Mio. Euro.
    • Für die Kodak-Moments-Übernahme fallen 2026 voraussichtlich rund 9,5 Mio. Euro an Transaktions- und Pre-Closing-Kosten an.
    • Einschließlich dieser Kosten erwartet CEWE ein EBIT von 75,5 bis 81,5 Mio. Euro, ein EBT von 75 bis 81 Mio. Euro und ein Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen nach Steuern von 51 bis 56 Mio. Euro.
    • Zusätzlich fließen 25,2 Mio. Euro Nachsteuergewinn aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck in das Gruppenergebnis ein.
    • Die operative Ergebniserwartung vor den Übernahmekosten bleibt laut Management unverändert.
    • Kodak Moments erzielt rund 200 Mio. Euro Jahresumsatz, beschäftigt etwa 500 Mitarbeitende und betreibt rund 37.000 Fotostationen; der Vollzug wird vorbehaltlich Genehmigungen im ersten Halbjahr 2027 erwartet.

    Der nächste wichtige Termin, Pressemitteilung zum Q3 2026, bei CEWE Stiftung ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von CEWE Stiftung lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 113,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,09 % im Plus.
    8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 113,20EUR das entspricht einem Minus von -0,44 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.981,35PKT (+0,89 %).


    CEWE Stiftung

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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