Lang & Schwarz AG: Earnings Call für Investoren am 13.11.2026

Die NuWays AG veranstaltet einenmitLang & Schwarz AG13.11.2026 11:00 UhrAndreas Fleischmann, und Ulrich Reidel, Dr.Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/roundtable-2026-11-13-8epog+++Über Lang & Schwarz AG:

Lang & Schwarz wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf. Die Finanzdienstleistungsgruppe ist auf Market Making und strukturierte Produkte spezialisiert. Über ihr TradeCenter stellt das Unternehmen Geld- und Briefkurse für Wertpapiere bereit. Der Handel erfolgt sowohl außerbörslich als auch an mehreren europäischen Börsen. An der LS Exchange, einem elektronischen Handelssystem der Hamburger Börse, agiert Lang & Schwarz als Market Maker und Liquiditätsanbieter. Die Gruppe entwickelt und emittiert zudem unter eigenem Namen strukturierte Produkte, vor allem Hebelprodukte und Wikifolio-Zertifikate. Ihre Handelsaktivitäten werden durch eine hauseigene IT-Infrastruktur und Software unterstützt.