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    Der nächste Milliarden-Boom nach den Abnehmspritzen?

    Diese Branche hofft

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    Der Erfolg von Wegovy und Ozempic verändert ganze Branchen. Nun wittern Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln eine Milliardenchance. Ein Konzern forscht bereits.

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    Diese Branche hofft - Der nächste Milliarden-Boom nach den Abnehmspritzen?
    Foto: Thomas Rasmussen - picture alliance / Gonzales Photo

    Der Boom um Abnehmspritzen wie Wegovy und Ozempic von Novo Nordisk könnte eine weitere Branche beflügeln. Neben Pharma- und Lebensmittelkonzernen rücken zunehmend Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln in den Fokus. Der dänische Biosolutions-Spezialist Novonesis wittert hier eine große Chance. Das Unternehmen untersucht, ob spezielle Produkte für die Darmgesundheit Menschen helfen können, die sogenannte GLP-1-Medikamente einnehmen.

    Novonesis forscht an Ergänzung zu Abnehmspritzen

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    Novonesis-Chefin Ester Baiget sieht großes Potenzial für Nahrungsergänzungsmittel als Begleiter einer Abnehmtherapie. Im Gespräch mit CNBC erklärte sie, dass wissenschaftliche Erkenntnisse darauf hindeuteten, Patienten während der Behandlung mit GLP-1-Medikamenten unterstützen zu können. Dazu laufe derzeit eine Studie mit Novo Nordisk.

    Konkret untersucht Novonesis eine Kombination aus Probiotika, Präbiotika und Postbiotika. Diese soll das Mikrobiom im Darm unterstützen. Darunter versteht man die Gemeinschaft von Mikroorganismen wie Bakterien, Pilzen und Viren, die unter anderem im Verdauungstrakt leben.

    Baiget sieht auch wirtschaftlich großes Potenzial. Wenn Unternehmen die gesundheitliche Wirkung ihrer Produkte wissenschaftlich belegen könnten, sei die Nachfrage am Markt enorm, sagte sie gegenüber CNBC.

    Milliardenmarkt profitiert vom GLP-1-Boom

    Der Erfolg von Abnehmmedikamenten wie Wegovy von Novo Nordisk und Zepbound von Eli Lilly verändert längst nicht mehr nur die Pharmaindustrie. Auch Lebensmittelhersteller, Einzelhändler und Modeunternehmen spüren die Folgen. Während manche Verbraucher weniger Snacks kaufen, benötigen andere nach einer Gewichtsabnahme neue Kleidung.

    Eine Umfrage von PwC unter Erwachsenen in Großbritannien zeigt diesen Wandel. Rund 70 Prozent der Nutzer von GLP-1-Medikamenten geben weniger Geld für Snacks aus. Gleichzeitig investieren 40 Prozent mehr in Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel.

    Auch die Marktdaten unterstreichen die Chancen. Grand View Research schätzt den weltweiten Markt für Nahrungsergänzungsmittel 2025 auf 209,5 Milliarden US-Dollar. Bis 2033 könnte das Volumen auf 431,7 Milliarden US-Dollar steigen. Der Markt für probiotische Nahrungsergänzungsmittel soll im gleichen Zeitraum von rund 10,5 Milliarden auf 17,5 Milliarden US-Dollar wachsen.

    Allerdings ist der Nutzen der von Novonesis entwickelten Produkte für Anwender von Abnehmspritzen noch nicht wissenschaftlich belegt. Studien bringen GLP-1-Behandlungen zwar mit einer teilweise unzureichenden Proteinversorgung und möglichen Vitamin- und Mineralstoffmängeln in Verbindung. Wie stark die Medikamente dafür verantwortlich sind, ist jedoch noch unklar.

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    Novonesis braucht neue Wachstumsimpulse

    Für Novonesis wäre ein Erfolg der Forschung auch mit Blick auf das eigene Geschäft wichtig. Die Sparte Human Health verzeichnete im dritten Quartal einen Rückgang des organischen Umsatzes um 8 Prozent. Besonders die schwächere Nachfrage nach probiotischen Nahrungsergänzungsmitteln im stationären Handel in Nordamerika belastete das Geschäft.

    Das Unternehmen entstand 2024 aus der Fusion von Novozymes und Chr. Hansen und ist auf Enzyme sowie mikrobielle Lösungen spezialisiert. Laut Morningstar kontrolliert Novonesis knapp 50 Prozent des Marktes für Enzyme und Kulturen. Rund 11 Prozent des Gesamtumsatzes entfallen auf den Bereich Human Health. Ein Durchbruch bei Produkten für Anwender von Abnehmspritzen könnte der Sparte daher neue Impulse geben.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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