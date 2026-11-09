Intrepid Metals meldet großflächige Goldanomalien in Bodenproben, die sich über mehrere Probenahmelinien und -stationen erstrecken, mit Goldgehalten von über 1 g/t im Goldziel Mattie bei Corral Copper in Arizona

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 9. November 2026 / IRW-Press / Intrepid Metals Corp. (TSXV:INTR) (OTCQB:IMTCF) („Intrepid“ oder das „Unternehmen“) freut sich, über die Ergebnisse der Bodenprobenahme im Goldziel Mattie („Mattie“) zu berichten. Das Zielgebiet befindet sich im Kupferprojekt Corral („Corral“ oder das „Projekt“) im County Cochise in Arizona. Es wurden mehrere ausgedehnte Zonen mit anomalen Gold- und Silberwerten im Boden ermittelt, auch in Gebieten, die mit bereits bekannten goldführenden Gesteinsproben in Verbindung stehen. Mattie ist ein vielversprechendes Goldziel rund 3,25 Kilometer („km“) südlich der Zone Ringo. Die Ergebnisse der Bodenprobenanalyse, die bereits vorliegenden Gesteinssplitterproben sowie die weitverbreiteten Alterationen an der Oberfläche sprechen insgesamt für eine Weiterführung der Exploration.

Highlights

Goldanomalien im Boden untermauern das Explorationspotenzial bei Mattie: Erhöhte Goldwerte im Boden finden sich im Umkreis mehrerer Zonen, aus denen bereits goldführende Gesteinsproben gewonnen wurden (siehe nachstehende Abbildung 1), und weisen auf weitere Gebiete hin, die eine genauere Untersuchung verdienen. Es wurden Goldwerte bis über 1,0 Gramm pro Tonne („ g/t “) ermittelt.

Silberwerte ergänzen die Goldanomalien: Im Boden wurden Silberwerte von bis zu 2,50 g/t gemessen. Im zentralen und östlichen Teil des kartierten Gebiets ist ein deutlicher Nordwest-Südost-Trend zu erkennen, stellenweise wurden zusätzliche Anomalien beobachtet (siehe nachstehende Abbildung 2).

In Kombination erleichtern die Ergebnisse eine Prioritätenreihung bei der Exploration: Die Ergebnisse der Bodenproben, die bereits vorliegenden Ergebnisse der Gesteinsproben und die weitverbreiteten Alterationen an der Oberfläche bilden die Grundlage für die Priorisierung detaillierter Kartierungen und zusätzlicher Entnahmen von Gesteins- und Schlitzproben, um die potenziellen Bohrziele genauer einzugrenzen.

„Die ausgeprägten Goldanomalien im Boden stärken unser Vertrauen in das Explorationspotenzial bei Mattie“, so Matt Lennox-King, interimistischer CEO und Chair von Intrepid. „Die Ergebnisse der Bodenproben ergänzen die bereits veröffentlichten Ergebnisse der Gesteinsproben und fördern weitere Bereiche zutage, die noch genauer untersucht werden sollten. Zusammen mit den ausgedehnten Alterationen an der Oberfläche liefern sie uns eine solide Grundlage für die weitere Exploration bei Mattie.“

Ergebnisse der Bodenproben erleichtern Prioritätenreihung im Rahmen der Exploration

Die Ergebnisse der Bodenprobenahme bauen auf jenen der Gesteinsprobenahme auf, die vom Unternehmen bereits in der Pressemitteilung vom 20. Oktober 2026 veröffentlicht wurden und Werte wie 21,0 g/t Gold und 195 g/t Silber aufwiesen. Die Goldwerte im Boden reichen von 0,0006 g/t bis über 1,0 g/t; 52 Proben enthalten über 0,05 g/t Gold und 22 Proben über 0,10 g/t Gold (siehe nachstehende Tabelle 1).

Die Karte mit den Goldfunden im Boden zeigt mehrere deutlich abgegrenzte Bereiche mit erhöhten Werten anstelle einer einzelnen, einheitlichen Anomalie. Einige davon decken sich mit Zonen, in denen goldführende Gesteinsproben gehäuft angetroffen wurden, während andere in Gebieten zu finden sind, wo nur in begrenztem Umfang Gesteinsproben entnommen wurden. Diese Bereiche bilden die Grundlage für weitere Feldarbeiten.

Abbildung 1: Gold im Boden im Ziel Mattie

Abbildung 2: Silber im Boden im Ziel Mattie

Die Silberanomalien im Boden überschneiden sich weitgehend mit Teilen der Goldanomalien, wobei die Silberverteilung im zentralen und östlichen Teil des untersuchten Gebiets ein langgezogenes Muster mit Verlaufsrichtung Nordwest-Südost aufweist bzw. stellenweise auch Vorkommen weiter westlich und südlich beobachtet wurden. Der Vergleich dieser Muster mit den Goldwerten und der kartierten Geologie wird zur Auffindung von Bereichen beitragen, die noch genauer zu untersuchen sind.

Mattie liegt etwa 3,25 km südlich der Zone Ringo. Anhand früherer Beobachtungen im Feld wird das Gold mit einer Hämatitalteration in zerklüfteten Sedimentgesteinen in Verbindung gebracht. Die Bodenuntersuchung ermöglicht eine umfassendere Erhebung geochemischer Daten für eine genauere Untersuchung dieses Zielgebiets, einschließlich der Bereiche mit begrenzten Gesteinsaufschlüssen.

Nächste Schritte bei Mattie

Das Unternehmen plant, die Ergebnisse der Bodenprobenahme mit seinen geologischen Beobachtungen sowie den Ergebnissen der Gesteinsprobenahme zu verknüpfen, um so eine Priorisierung detaillierter Kartierungen sowie der Entnahme zusätzlicher Gesteins- bzw. Schlitzproben zu ermöglichen. Ziel dieser Arbeiten ist es, den Entstehungsort der Bodenanomalien zu erkunden, mehr über die Einflussfaktoren auf die Entstehung der Mineralisierung zu erfahren und potenzielle Bohrziele einzugrenzen.

Bodenprobenahme und Qualitätssicherung

Insgesamt wurden 686 Bodenproben von ALS USA Inc. in Reno, Nevada, analysiert, unter Einsatz eines hochempfindlichen Analysepakets für 52 Elemente mit Königswasseraufschluss und abschließender ICP-MS-Messung (AuME-ST44), ergänzt durch Analysen oberhalb des regulären Messbereichs für Kupfer, Blei und Zink (Cu-OG46, Pb-OG46, Zn-OG46) sowie eine Glühverlustbestimmung (OA-GRA05).

Zertifizierte Labor-Kontrollproben (Standards und Leerproben) wurden in die Probenserie mit einer Häufigkeit von einer Kontrollprobe pro 20 Bodenproben eingefügt. ALS USA Inc. ist unabhängig vom Unternehmen. Es wurden keine Unstimmigkeiten bei den Ergebnissen festgestellt, und diese Daten wurden von der qualifizierten Person („QP“) von Intrepid geprüft und genehmigt. Historische Explorationsdaten dienten als Grundlage für die anschließende geologische Kartierung, Prospektionsarbeit und Probenahme bei Mattie.

Tabelle 1: Bodenergebnisse im Ziel Mattie

Anzahl der Proben Mindestwert Höchstwert Mittelwert Median Bereich Standardabweichung Gold (ppm) 686 0,0006 1,000* 0,018 0,007 1,000 0,050 Silber (ppm) 686 0,019 1,876 0,154 0,093 1,856 0,187

* Eine Probe wies einen Wert über der oberen Messbereichsgrenze von 1,0 g/t Gold auf und wird nun im Labor einer Analyse unterzogen, die über den Grenzwert hinausgeht, um die entsprechende Goldkonzentration zu bestimmen.

Technische Informationen

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Daniel MacNeil, P.Geo., erstellt oder von ihm genehmigt. Herr MacNeil ist technischer Berater des Unternehmens und eine qualifizierte Person (QP) im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Herr MacNeil hat die Daten überprüft, auf denen die in dieser Pressemitteilung offengelegten wissenschaftlichen und technischen Informationen beruhen. Herr MacNeil hat bei der Überprüfung der Daten keine wesentlichen QA/QC-Probleme festgestellt, und es sind ihm keine Probenahme-, Gewinnungs- oder sonstigen Faktoren bekannt, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der Daten wesentlich beeinträchtigen könnten.

Über Intrepid Metals Corp.

Intrepid Metals Corp. konzentriert sich auf die Exploration hochgradiger essenzieller Metalle, darunter Kupfer, Silber und Zink, in etablierten Bergbaujurisdiktionen im Südosten von Arizona (USA). Das Portfolio des Unternehmens wird durch das Konzessionsgebiet Corral Copper getragen, ein System im fortgeschrittenen Explorationsstadium in Distriktgröße mit umfangreichen Bohrungen und bedeutenden Ergebnissen in geringer Tiefe, ergänzt durch die Konzessionsgebiete Tombstone South und Mesa Well.

Teck Resources Limited erwarb Ende 2025 eine Kapitalbeteiligung an Intrepid. Intrepid wird von einem erfahrenen technischen Team und einem Managementteam geleitet, das über eine starke Erfolgsbilanz bei der Weiterentwicklung und Genehmigung von Projekten in ganz Nordamerika verfügt. Das Unternehmen notiert an der TSXV unter dem Symbol „INTR“ und am OTCQB Venture Market unter dem Symbol „IMTCF“. Weitere Informationen finden Sie unter www.intrepidmetals.com.

INTREPID METALS CORP.

Im Namen des Unternehmens

„Matthew Lennox-King“

Chairman und Interims-CEO

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an:

Matthew Lennox-King, Chairman & Interim CEO

Evelyn Cox, VP Corporate Development

604-506-0552

invest@intrepidmetals.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Explorationspotenzial der Mattie-Zone und des Corral-Kupferprojekts; Interpretationen hinsichtlich des Stils, der Kontrollen und der möglichen Ausdehnung der Mineralisierung; potenzielle Erweiterungen unter der Deckschicht und Zusammenhänge zwischen den Zielgebieten; die Eignung von Probenahmen, Kartierungen und der Auswertung historischer Daten zur Identifizierung und Verfeinerung von Bohrzielen; und den Umfang, den Zeitplan und die Ziele potenzieller weiterer Explorationsarbeiten und Bohrungen.

In bestimmten Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen anhand von Begriffen wie „plant“, „erwartet“, „budgetiert“, „vorgesehen“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“ oder „glaubt“ oder durch Varianten solcher Wörter und Ausdrücke erkennen oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden „können“, „könnten“ oder „würden“, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, sowie für sonstige Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, die unter anderem Folgendes betreffen: die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzmittel zur Fortführung des operativen Betriebs zu beschaffen; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Rohstoffpreise, den Zeitpunkt und die Höhe künftiger Explorations- und Erschließungsausgaben, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Materialien, den Erhalt und die Einhaltung erforderlicher behördlicher Zulassungen und Genehmigungen, die Einschätzung des Versicherungsschutzes sowie Annahmen in Bezug auf Währungsschwankungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche bezüglich Eigentumsrechten und andere ähnliche Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen auf der Basis der ihm derzeit vorliegenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als unrichtig erweisen.

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Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

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