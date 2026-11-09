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    Coherent: Kurs schießt bei außergewöhnlich hohem Umsatz nach oben

    Das bewegt die Anleger

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    Coherent springt um 16,04 % nach oben und lässt damit den freundlichen US-Gesamtmarkt deutlich hinter sich.

    Das bewegt die Anleger - Coherent: Kurs schießt bei außergewöhnlich hohem Umsatz nach oben
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Ein außergewöhnlich hoher Handelsumsatz begleitet den Kurssprung bei Coherent: Schon jetzt erreicht er das 69,9-Fache des gesamten Vortags. Dabei notiert die Aktie im Tagesverlauf zwischenzeitlich noch 5,35 % im Minus. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für die Bewegung gibt es zunächst nicht.

    Coherent Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 09.11.2026

    Der heutige Anstieg bei Coherent konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -39,30 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coherent Aktie damit um +5,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,66 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +24,94 % gewonnen.

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    Während Coherent heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der States 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,16 %.

    Informationen zur Coherent Aktie

    Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Es gibt 197 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,39 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von Coherent erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 77,11 %. Über 5 Jahre lag sie bei 25,95 %.

    Börsenstart USA - 09.11. - US Tech 100 stark +2,59 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Coherent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,31 %
    1 Monat -26,66 %
    3 Monate -39,30 %
    1 Jahr +47,34 %
    Stand: 09.11.2026, 17:00 Uhr

    Coherent Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Coherent Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Coherent Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Coherent

    +17,36 %
    +4,30 %
    -26,82 %
    -40,22 %
    +46,47 %
    +525,47 %
    +262,88 %
    +1.410,99 %
    ISIN:US19247G1076WKN:A3DQXS
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