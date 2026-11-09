Aktien heute: Astera Labs springt hoch, NVIDIA verliert deutlich

Mit einem Kurssprung von 14,29 Prozent auf 196,00 Euro gehört Astera Labs zu den stärksten Gewinnern. Die Erholung relativiert sich allerdings im längeren Zeitvergleich: Auf Wochensicht verliert die Aktie weiterhin 18,97 Prozent, auf Monatssicht 39,74 Prozent.

Am 09.11.2026 erholen sich die Aktienmärkte auf breiter Front. Der US Tech 100 gewinnt 3,30 Prozent, der DAX steigt um 2,23 Prozent und der TecDAX um 1,10 Prozent. Der States 30 legt 1,67 Prozent zu. Hoffnungen auf eine geopolitische Entspannung und ein rückläufiger Ölpreis stützen den Handel. Besonders kräftig steigen mehrere Technologiewerte nach teils hohen Verlusten in den vergangenen Wochen. NVIDIA zählt dagegen zu den auffälligen Verlierern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Seit Jahresbeginn bleibt ein Plus von 32,39 Prozent. Der Anbieter spezialisierter Siliziumlösungen für die Vernetzung in Rechenzentren steigt in einem freundlichen Technologieumfeld. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser gibt es nicht.

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Astera Labs: 196,00€ (+14,29 %)

Lumentum Holdings: Erholung mit großem Rückstand

Trotz des heutigen Anstiegs bleibt der Rückschlag bei Lumentum Holdings erheblich. Die Aktie gewinnt 13,40 Prozent auf 549,35 Euro, liegt damit aber noch 27,57 Prozent unter dem Niveau von vor einer Woche. Auf Monatssicht beträgt das Minus 41,78 Prozent.

Der Anbieter optischer und photonischer Produkte verzeichnet seit Jahresbeginn dennoch einen Zuwachs von 69,20 Prozent. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser der heutigen Erholung liegen zunächst nicht vor.

Lumentum Holdings: 549,35€ (+13,40 %)

Monolithic Power Systems: Wochenbilanz wieder positiv

Bei Monolithic Power Systems reicht der Tagesgewinn auch für eine positive Wochenbilanz. Die Aktie steigt um 12,66 Prozent auf 1.205,75 Euro und gewinnt innerhalb einer Woche 7,07 Prozent. Auf Monatssicht verbleibt ein Minus von 5,33 Prozent.

Der Entwickler energieeffizienter Power-Management-Chips liegt seit Jahresbeginn 47,40 Prozent im Plus. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den heutigen Kurssprung ist nicht erkennbar.

Monolithic Power Systems: 1.205,75€ (+12,66 %)

Rocket Lab: Tagesplus gleicht Wochenverluste aus

Rocket Lab steigt um 11,53 Prozent auf 53,20 Euro. Damit fällt die Wochenbilanz mit einem Plus von 0,92 Prozent leicht positiv aus. Auf Monatssicht verliert die Aktie weiterhin 19,23 Prozent, seit Jahresbeginn 18,44 Prozent. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Anstieg gibt es nicht.

Rocket Lab Corporation: 53,20€ (+11,53 %)

AMD: Deutliche Erholung im umkämpften KI-Markt

AMD legt im Zuge der breiten Erholung an den US-Börsen um 11,19 Prozent auf 447,15 Euro zu. Der Wochenverlust beträgt damit noch 4,07 Prozent, auf Monatssicht steht ein Minus von 21,60 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt die Aktie mit 137,95 Prozent deutlich im Plus.

Im Markt für KI-Chips verschärft sich zugleich der Wettbewerb: Google bringt zwei neue Prozessoren auf den Markt und will damit mehr Unternehmenskunden gewinnen. AMD konkurriert mit seinen Grafikchips und KI-Beschleunigern vor allem mit NVIDIA. Eine konkrete unternehmenseigene Nachricht als Auslöser des Tagesgewinns steht nicht im Vordergrund.

Advanced Micro Devices: 447,15€ (+11,19 %)

Applied Materials: Chipausrüster erholt sich deutlich

Die Erholung nach dem KI-Ausverkauf erfasst auch Applied Materials. Der Chipausrüster gewinnt 9,53 Prozent auf 328,33 Euro. Die Sorgen um den KI-Boom bleiben dabei ein Thema am Markt; eine konkrete neue Unternehmensmeldung als Kurstreiber ist nicht erkennbar.

Der Tagesanstieg macht die jüngsten Verluste nur teilweise wett. Auf Wochensicht liegt die Aktie 8,05 Prozent zurück, auf Monatssicht 29,10 Prozent. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von 44,20 Prozent.

Applied Materials: 328,33€ (+9,53 %)

Nebius: KI-Chancen und Ausbaurisiken im Fokus

Bei Nebius richtet sich die Diskussion im wallstreetONLINE-Forum auf die Tragfähigkeit des KI-Infrastrukturgeschäfts. Optimistische Einschätzungen betonen die wachsende Nachfrage nach Rechenleistung, strategische Partner und Kundenverträge. Daneben stehen Fragen zu Rechenzentrumsprojekten, Finanzierung, Ausbauplänen und politischen Risiken. Die nächsten Quartalszahlen gelten als wichtiger Prüfstein.

Die Aktie steigt um 7,39 Prozent auf 126,18 Euro. Auf Wochensicht verbleibt ein Minus von 12,40 Prozent, auf Monatssicht von 38,49 Prozent. Seit Jahresbeginn gewinnt der Cloud- und Infrastrukturanbieter 67,35 Prozent. Ein konkreter neuer Unternehmensimpuls für den heutigen Anstieg ist nicht erkennbar.

Nebius Group Registered (A): 126,18€ (+7,39 %)

Constellation Energy: Quartalszahlen prägen die Diskussion

Bei Constellation Energy stehen im wallstreetONLINE-Forum Quartalszahlen und eine angehobene Prognose im Mittelpunkt. Ein Beitrag nennt einen Gewinn von 5,06 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 9,55 Milliarden US-Dollar für das dritte Quartal. Den dort genannten Erwartungen von 3,90 US-Dollar je Aktie und 8,56 Milliarden US-Dollar Umsatz stehen damit höhere Ergebnisse gegenüber.

Die Aktie des Energieversorgers legt um 7,16 Prozent auf 240,60 Euro zu. Auf Wochensicht gewinnt sie 1,72 Prozent. Über einen Monat bleibt ein Minus von 6,19 Prozent, seit Jahresbeginn von 21,05 Prozent.

Constellation Energy: 240,60€ (+7,16 %)

Siemens Energy: Zuversicht trifft auf Gewinnmitnahme-Sorgen

Zuversicht und Skepsis liegen bei Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum eng beieinander. Positiv bewerten Anleger die Perspektiven für Strominfrastruktur und Gasturbinen. Zugleich rechnen einige nach dem Anstieg mit raschen Gewinnmitnahmen und bezweifeln, dass gute Nachrichten dauerhaft höhere Kurse sichern.

Der Kurs steigt um 6,52 Prozent auf 124,54 Euro. Damit verbleibt auf Wochensicht ein Rückgang von 2,15 Prozent, auf Monatssicht von 12,21 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie 2,75 Prozent im Plus. Ein eindeutiger neuer Unternehmensauslöser für die heutige Bewegung ist nicht erkennbar.

Siemens Energy: 124,54€ (+6,52 %)

HENSOLDT: Anleger setzen auf Wachstum und Radarprojekte

Die Stimmung im Forum zu HENSOLDT ist positiv. Diskutiert werden Geschäftszahlen, wachsende Standorte und die vertiefte strategische Partnerschaft mit dem ukrainischen Verteidigungsministerium. Im Mittelpunkt stehen weitere Radarlieferungen und die Weiterentwicklung von Radarfähigkeiten.

Die Aktie des Sensorspezialisten steigt um 6,40 Prozent auf 82,91 Euro. Auf Wochensicht bleibt sie 4,05 Prozent im Minus, während sie über einen Monat 8,88 Prozent und seit Jahresbeginn 11,47 Prozent gewinnt. Das Unternehmen veröffentlicht zudem eine Stimmrechtsmitteilung. Ein konkreter Zusammenhang dieser Mitteilung mit dem Kursanstieg ist nicht erkennbar.

HENSOLDT: 82,91€ (+6,40 %)

NVIDIA: Deutlicher Rückgang gegen den Markttrend

NVIDIA fällt gegen den freundlichen Markttrend um 5,62 Prozent auf 160,58 Euro. Der Rückgang verschärft die jüngsten Verluste: Auf Wochensicht verliert die Aktie 13,25 Prozent, auf Monatssicht 22,79 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt sie nun 0,79 Prozent im Minus.

Im wallstreetONLINE-Forum ist die Stimmung gespalten. Ein Teil der Diskussion stellt die Bewertung und die erwartete Ertragskraft in den Vordergrund. Andere Beiträge verweisen auf den schwachen Kursverlauf und bezweifeln eine schnelle Stabilisierung. Ein eindeutig belegter unternehmensbezogener Auslöser für den heutigen Abschlag ist nicht erkennbar.

NVIDIA: 160,58€ (-5,62 %)

PDD Holdings: Abschlag trotz freundlichen Umfelds

PDD Holdings verliert 3,22 Prozent auf 72,10 Euro und bleibt damit von der breiten Markterholung ausgeschlossen. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser gibt es nicht. Auf Wochen- und Monatssicht liegt der E-Commerce-Konzern mit 2,70 beziehungsweise 3,73 Prozent noch im Plus. Seit Jahresbeginn beträgt der Verlust 25,08 Prozent.

PDD Holdings Incorporation (A) (A): 72,10€ (-3,22 %)

TeamViewer: Vertrauensverlust und Absicherung im Mittelpunkt

Vertrauensfragen bestimmen die Diskussion zu TeamViewer. Im wallstreetONLINE-Forum kritisieren Anleger Aussagen des Managements und diskutieren enttäuschte Wachstumserwartungen. Andere ordnen den Kurssturz mit Blick auf einen längeren Anlagehorizont ein. Breiten Raum nehmen zudem Risikomanagement und die Absicherung von Positionen ein.

Die Aktie verliert weitere 3,06 Prozent auf 4,8790 Euro. Der Wochenverlust erreicht 33,38 Prozent. Auf Monatssicht beträgt das Minus 27,01 Prozent, seit Jahresbeginn 19,88 Prozent. Die Forendebatte zeigt, dass ein Teil der Anleger vor einer Neubewertung zunächst operative Fortschritte sehen will.

TeamViewer: 4,8790€ (-3,06 %)

Siemens Healthineers: Rücksetzer nach der Monatserholung

Angehobene Kursziele nach den Jahreszahlen verhindern bei Siemens Healthineers keinen Tagesverlust. Drei Analystenhäuser erhöhen ihre Ziele, während die Deutsche Bank bei ihrer zurückhaltenden Einschätzung bleibt. Daraus ergibt sich kein eindeutiger Auslöser für den heutigen Rückgang.

Die Aktie fällt um 3,03 Prozent auf 43,16 Euro. Auf Wochensicht bleibt ein Plus von 1,24 Prozent, auf Monatssicht von 12,13 Prozent. Seit Jahresbeginn verliert der Medizintechnikkonzern 3,98 Prozent.

Siemens Healthineers: 43,16€ (-3,03 %)

Thomson Reuters: Wochenverlust weitet sich aus

Ohne erkennbare neue Unternehmensnachrichten gibt Thomson Reuters um 2,85 Prozent auf 98,13 Euro nach. Auf Wochensicht summiert sich der Rückgang auf 7,41 Prozent. Die Monatsbilanz bleibt mit einem Plus von 8,28 Prozent positiv. Seit Jahresbeginn verliert die Aktie 12,59 Prozent.

Thomson Reuters: 98,13€ (-2,85 %)

Fazit

Die kräftigen Tagesgewinne gleichen bei vielen Technologiewerten die Verluste der vergangenen Wochen noch nicht aus. NVIDIA und TeamViewer bleiben unter Druck. Die Forendiskussionen zeigen zugleich, wie stark Erwartungen an Wachstum, Geschäftszahlen und Management die Bewertung einzelner Aktien prägen.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.