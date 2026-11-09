Kosten für Kodak-Moments-Übernahme

Zudem trage der Gewinn nach Steuern des aufgegebenen Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck in Höhe von 25,2 Millionen Euro zusätzlich zum Gruppen-Ergebnis nach Steuern bei, hieß es weiter vom Unternehmen. Cewe hatte den Verkauf der Sparte im Mai angekündigt. "Die in der angepassten Unternehmensplanung liegende operative Ergebniserwartung ist nach Einschätzung des Cewe-Managements unverändert."/mis/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 113,6 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 17:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0300 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 150,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 158,00EUR was eine Bandbreite von +10,92 %/+39,08 % bedeutet.