Kosten für Kodak-Moments-Übernahme
Cewe passt Gewinnausblick 2026 an - Grund
- Cewe senkt 2026 wegen Kodak-Kaufkosten die EBIT-Prognose
- Umsatzprognose bleibt bei 780 bis 810 Millionen Euro
- Online-Druck-Sparte steuert 25,2 Millionen Euro bei
OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe passt seine Prognose für den Gewinn 2026 an die Kosten im Zusammenhang mit dem im Sommer angekündigten Kauf des Sofortfoto-Geschäfts Kodak Moments an. Daher stehe für 2026 nun ein Gewinn vor Zinsen und Steuern von 75,5 bis 81,5 Millionen Euro im Plan, nach bisher erwarteten 85 bis 91 Millionen, teilte das Unternehmen am Montagnachmittag mit. Der Umsatz solle weiter um bis zu 4 Prozent auf 780 bis 810 Millionen Euro steigen. Der Aktienkurs reagierte kaum.
Mit der Übernahme will Cewe sein Kerngeschäft Fotofinishing und seine internationale Präsenz im Handel ausbauen. Abgeschlossen werden soll die Transaktion im ersten Halbjahr 2027.
Zudem trage der Gewinn nach Steuern des aufgegebenen Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck in Höhe von 25,2 Millionen Euro zusätzlich zum Gruppen-Ergebnis nach Steuern bei, hieß es weiter vom Unternehmen. Cewe hatte den Verkauf der Sparte im Mai angekündigt. "Die in der angepassten Unternehmensplanung liegende operative Ergebniserwartung ist nach Einschätzung des Cewe-Managements unverändert."/mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie
Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 113,6 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 17:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0300 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 150,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 158,00EUR was eine Bandbreite von +10,92 %/+39,08 % bedeutet.
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CEWE ist eine gute Wahl, ich soll aber Effecten-Spiegel WKN 564763 nicht vergessen.
Bolko Hoffmann sagt seit 19 Jahren gar nichts mehr, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt...
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