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    Trump versucht Zweifel an rechtmäßigem Wahlsieg der Demokraten zu schüren

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    Für Sie zusammengefasst
    • Trump zweifelt nach Midterms die Fairness der Wahl an
    • Trump hinterfragt Umfragen und deutet Wahlmaschinen-Einfluss an
    • Trump kündigte Akzeptanz an, gratulierte Demokraten
    Trump versucht Zweifel an rechtmäßigem Wahlsieg der Demokraten zu schüren
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Knapp eine Woche nach der Niederlage bei den Midterms hat US-Präsident Donald Trump das Ergebnis angezweifelt. "Glaubt wirklich jemand, dass diese "Wahl" fair verlaufen ist", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Trump stellte die Frage, wie es möglich sei, dass die Umfragen so daneben gelegen hätten. Zudem deutete er einen negativen Einfluss von Wahlmaschinen auf die Wahl an.

    Belege für seine Vorwürfe lieferte Trump nicht. Angesichts Trumps schwacher Zustimmungswerte hatten Experten eine Niederlage der Republikaner vorausgesagt. Noch in der Wahlnacht hatte Trump angekündigt, das Wahlergebnis akzeptieren zu wollen. Zudem gratulierte er den Demokraten zu ihrem Erfolg./jcf/DP/mis






    Verfasst von dpa-AFX
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    Trump versucht Zweifel an rechtmäßigem Wahlsieg der Demokraten zu schüren Knapp eine Woche nach der Niederlage bei den Midterms hat US-Präsident Donald Trump das Ergebnis angezweifelt. "Glaubt wirklich jemand, dass diese "Wahl" fair verlaufen ist", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Trump stellte die Frage, wie …
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