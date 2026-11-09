US-Farmer kämpfen ums Überleben trotz erheblicher staatlicher Unterstützung

In den ersten neun Monaten dieses Jahres ist die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die Insolvenz angemeldet haben, um etwa 19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum hochgeschnellt, zeigen neue Insolvenzzahlen der University of Arkansas. Experten warnen allerdings, dass die tatsächlichen Probleme noch größer sind. Viele Landwirte verkaufen ihre Betriebe oder geben die Bewirtschaftung auf, ohne Insolvenz anzumelden.

Die finanzielle Situation der amerikanischen Landwirte verschlechtert sich drastisch. Ohne staatliche Direktzahlungen dürfte der Nettogewinn der US-Landwirtschaft 2026 um fast 18 Prozent einbrechen. Gleichzeitig steigt ihre Verschuldung auf einen Rekordwert von mehr als 600 Milliarden US-Dollar. Dabei hatte US-Präsident Donald Trump versprochen, die amerikanischen Farmer wirtschaftlich zu stärken.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Belastungen prasseln von allen Seiten auf die Farmer herein. Ihre Produktionskosten sind 2026 um 21,2 Milliarden auf 492,8 Milliarden US-Dollar gestiegen, während die Verkaufserlöse aus Agrarprodukten laut Prognosen des US-Landwirtschaftsministeriums USDA gleichzeitig um 1,7 Milliarden US-Dollar gesunken sind. Die Regierung versucht gegenzusteuern. Die staatlichen Direktzahlungen steigen um 19,5 Milliarden auf 47,4 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von fast 70 Prozent.

Doch allein die zusätzlichen Produktionskosten übersteigen die höheren Hilfen. Zusammen mit den rückläufigen Verkaufserlösen ergibt sich aus diesen drei Positionen eine Mehrbelastung von 3,4 Milliarden US-Dollar. Ohne die Direktzahlungen würde der Nettogewinn des gesamten Agrarsektors von 134,8 Milliarden auf 111 Milliarden US-Dollar sinken. Das entspricht einem Rückgang um 17,7 Prozent. Mit den Hilfen erwartet das USDA einen Gewinn von 158,4 Milliarden US-Dollar. Inflationsbereinigt sind das 5,5 Prozent weniger als im Vorjahr.

Hauptursache dafür sind die massiv steigenden Betriebskosten. Für Düngemittel, Kalk und Bodenverbesserer müssen Landwirte in diesem Jahr etwa 15 Prozent mehr ausgeben, für Treibstoffe und Öl sogar etwa 29 Prozent mehr. Hinzu kommen höhere Kosten für den Einkauf von Nutztieren. Die Gründe reichen von internationalen Energiepreisschocks über gestiegene Beschaffungskosten bis zu strukturellen Problemen. Trumps Handelspolitik kann zusätzlichen Preisdruck erzeugen, ist aber nicht für sämtliche Kostensteigerungen verantwortlich.

Gleichzeitig wächst die Verschuldung der amerikanischen Landwirtschaft um 26,4 Milliarden auf 605,1 Milliarden US-Dollar. Besonders Betriebe mit hohen Krediten geraten unter Druck. Investitionen in Landmaschinen und neue Anlagen werden schwieriger.

Probleme bereitet auch Trumps Handelskonflikt mit China. Nach Berechnungen der North Dakota State University reduzierten chinesische Vergeltungszölle die amerikanischen Agrarexporte nach China zwischen März 2025 und Februar 2026 um geschätzt 14,9 Milliarden US-Dollar auf Jahresbasis. Allein bei Sojabohnen betrug der Ausfall rund 6,8 Milliarden US-Dollar. Ein Teil der Lieferungen wurde allerdings in andere Länder umgeleitet.

Die jüngsten Handelsvereinbarungen zwischen den USA und China bringen bislang keine große Entspannung. Zwar hatte China zugesagt, jährlich Agrarprodukte (außerhalb des Sojahandels) im Wert von 17 Milliarden US-Dollar aus den Vereinigten Staaten zu kaufen, diese Importe beliefen sich laut Reuters zwischen Januar und September jedoch auf lediglich 7,2 Milliarden US-Dollar – den niedrigsten Wert seit 2019. Brasilien gewinnt Marktanteile, während Chinas schwache Nachfrage zusätzliche Exporte erschwert. Ein endgültiges Abkommen über weitere Zollsenkungen steht weiterhin aus.

Die Schwierigkeiten der Farmer reichen weit über die Landwirtschaft hinaus. Landmaschinenhersteller wie Deere und AGCO sind von der Investitionsbereitschaft der Betriebe abhängig. Auch Agrarhändler, Regionalbanken und Transportunternehmen spüren den wirtschaftlichen Druck.

Für die Farmer selbst geht es jedes Jahr einen Schritt weiter abwärts. Auch wenn es noch einige Betriebe gibt, die profitabel arbeiten, sind fast 30 Prozent ihres erwarteten Nettogewinns mittlerweile auf staatliche Hilfen zurückzuführen. Ob aber immer höhere Subventionen ausreichen, um steigende Kosten und verlorene Exportmärkte auszugleichen, bleibt offen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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Ingo Kolf

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