KI-Boom unter Druck – profitieren Amazon, Meta, Alphabet?

Der KI-Boom bekommt politische Grenzen. Nach den US-Zwischenwahlen rückt der Widerstand gegen neue Rechenzentren stärker in den Fokus: Lokale Abstimmungen brachten Bauverbote, Auflagen und Moratorien . Die Börse reagierte heftig: Am Donnerstag verlor der Nasdaq Composite rund 5,5 Prozent. Systematische Verkäufe verstärkten die Bewegung. Steigende Schwankungen können bei volatilitätsgesteuerten Strategien einen Positionsabbau auslösen; fallende Kurse setzen zusätzlich Trendfolger unter Verkaufsdruck.

Für Alphabet, Amazon und Meta könnte eine langsamere Expansion trotzdem Vorteile haben. Ihre bestehenden Rechenzentren und gesicherten Stromanschlüsse würden wertvoller, wenn neue Wettbewerber schwerer zusätzliche Kapazitäten aufbauen können. Zugleich könnten geringere Investitionsausgaben den freien Cashflow entlasten und den Bedarf an neuen Schulden begrenzen. Genau diese Hoffnung trug bereits die erste Kurserholung der großen Plattformkonzerne nach der Wahl-

Nicolas ordnet es im Video auf Instagram ein...