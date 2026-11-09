DZ BANK stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intesa Sanpaolo von 7,40 auf 7,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Bank habe ein überraschend hohes Rekordergebnis für das dritte Quartal berichtet und die Jahresprognosen angehoben, schrieb Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dazu verlaufe die Übernahme von Konkurrentin BMPS, die er begrüße, weiter nach Plan./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 6,317EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 17:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Dr. Häßler

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

