Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 09.11.2026
Rohstoffpreise Überblick
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.114,28USD pro Feinunze und notiert damit +1,19 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 52,66USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,37 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 94,14USD und verzeichnet ein Minus von -3,69 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 87,81USD und verzeichnet ein Minus von -2,82 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.027,50USD
|+0,15 %
|Platin
|1.568,50USD
|+2,11 %
|Aluminium
|3.082,33USD
|+0,11 %
|Erdgas
|3,165USD
|+6,66 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +6,66 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 09.11.26, 17:29 Uhr.