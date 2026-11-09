Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 09.11.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.114,28USD pro Feinunze und notiert damit +1,19 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 52,66USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,37 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 94,14USD und verzeichnet ein Minus von -3,69 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 87,81USD und verzeichnet ein Minus von -2,82 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.027,50 USD +0,15 % Platin 1.568,50 USD +2,11 % Aluminium 3.082,33 USD +0,11 % Erdgas 3,165 USD +6,66 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +6,66 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 09.11.26, 17:29 Uhr.