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    Kursverluste - Erholung an den Aktienmärkten belastet

    Deutsche Anleihen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bund-Future fällt, Rendite steigt auf 3,27 Prozent
    • Aktienerholung senkt die Nachfrage nach Anleihen
    • Sentix-Index sinkt, Markt reagiert jedoch kaum
    Deutsche Anleihen - Kursverluste - Erholung an den Aktienmärkten belastet
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,16 Prozent auf 122,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,27 Prozent.

    Belastet wurden die Anleihen durch die deutliche Erholung an den Aktienmärkten nach den Kursverlusten am Freitag. Die als sicher geltenden Anleihen wurden weniger gesucht.

    Die deutlich gesunkenen Rohölpreise stützten in diesem Umfeld nicht. Die Ölpreise sind am Montag im Tagesverlauf immer stärker unter Druck geraten. So nahmen die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Kriegs zwischen den USA und dem Iran zu. Inflationssorgen und Zinserhöhungserwartungen wurden so gedämpft.

    Der Sentix-Konjunkturindex für die Eurozone trübte sich im November erneut ein. "Die Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung erhält damit einen weiteren Dämpfer", heißt es in der Mitteilung. Die Daten würden ein "Stagnationsszenario" untermauern. "Steigende Zinsen, hohe Rohölpreise und politische Unsicherheiten belasten die Konjunktur." Die Daten bewegten den Markt kaum. Es war ein noch etwas stärkerer Rückgang erwartet worden.

    Im weiteren Handelsverlauf wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. "Der weitere Verlauf der Woche wird davon geprägt sein, ob die Entspannung am Ölmarkt hält und wie sich die neu geordneten politischen Verhältnisse in Washington auf den KI-Investitionszyklus auswirken", erwarten die Experten der Dekabank./jsl/mis





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