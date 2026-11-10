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    Nach dem Kursrutsch: Warum Analysten jetzt auf AMD setzen

    26 % abgestürzt

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    AMD hat innerhalb eines Monats mehr als 26 Prozent verloren. Doch Oppenheimer sieht großes Potenzial. Vor allem das KI-Geschäft soll für Wachstum sorgen.

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    26 % abgestürzt - Nach dem Kursrutsch: Warum Analysten jetzt auf AMD setzen
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Die AMD-Aktie hat zuletzt kräftig nachgegeben. Doch jetzt sieht die Investmentbank Oppenheimer eine gute Gelegenheit zum Einstieg. Die Analysten erwarten eine deutliche Erholung und trauen dem Chipkonzern weiteres Wachstum im Geschäft mit künstlicher Intelligenz zu.

    Oppenheimer hebt AMD hoch

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    Oppenheimer hat die Einstufung für Advanced Micro Devices (AMD) von "Perform" auf "Outperform" angehoben. Das Kursziel liegt bei 600 US-Dollar und damit laut Daten von Seeking Alpha noch unter dem Durchschnitt der Wall-Street-Analysten von 658,53 US-Dollar.

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    Analyst Rick Schafer, der laut TipRanks als zuverlässig gilt, begründet die Entscheidung mit den jüngsten Geschäftszahlen und einem optimistischen Ausblick des Managements. AMD entwickle sich zu einem langfristig wichtigen Anbieter für KI-Rechenleistung. Neue Kundenaufträge über mehrere Produktgenerationen hinweg und die Helios-Systeme für Rechenzentren könnten das Geschäft deutlich vergrößern.

    Auch die regelmäßigen Produktneuheiten der Instinct-Serie und Fortschritte bei der offenen Softwareplattform stärkten die Wettbewerbsposition. Zudem dürfte der zunehmende Einsatz sogenannter agentischer KI die Nachfrage nach Grafik- und Hauptprozessoren weiter antreiben.

     

    Neue KI-Partnerschaften als Hoffnungsträger

    An der Börse herrschte zuletzt allerdings wenig Begeisterung. Innerhalb eines Monats verlor die AMD-Aktie mehr als 26 Prozent. Anleger zogen Kapital aus Halbleiter- und anderen KI-Werten ab. Sorgen über die Finanzierung der milliardenschweren Investitionen in der Branche belasteten die Stimmung.

    Oppenheimer sieht dennoch mehrere Wachstumstreiber. Dazu zählt die strategische Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen Anthropic, die im ersten Quartal 2027 an Fahrt gewinnen soll. Außerdem plant AMD für die zweite Jahreshälfte 2027 die Einführung seiner MI500-Serie. Die Grafikprozessoren sollen vor allem bei Hochleistungsrechnern und dem Training großer KI-Modelle zum Einsatz kommen.

    Schafer erwartet deshalb ein besonders starkes Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft. Für 2027 kalkuliert Oppenheimer mit einem Umsatzplus von 135 Prozent in diesem Bereich. Neben Marktanteilsgewinnen bei Serverprozessoren soll auch das KI-Geschäft dazu beitragen.

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    Analysten bleiben optimistisch

    Mit seiner positiven Einschätzung steht Oppenheimer nicht allein. Laut Daten von LSEG empfehlen 48 der 56 Analysten, die AMD beobachten, die Aktie zum Kauf oder sogar zum starken Kauf.

    Die Hochstufung zeigt bereits Wirkung: Im frühen Handel am Montag legte die Aktie mehr als 11 Prozent zu und kletterte über die Marke von 500 US-Dollar. Erst in der vergangenen Woche hatte AMD mit seinen Quartalszahlen für das dritte Quartal die Erwartungen der Analysten bei Umsatz und Gewinn übertroffen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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