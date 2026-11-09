PATRIZIA wächst kräftig: 61,3 Mio. Euro EBITDA, 1,2 Mrd. Eigenkapital
PATRIZIA auf Wachstumskurs: Höhere Gebühren und niedrigere Kosten treiben Gewinn und Marge. Nach starken neun Monaten hebt der Investmentmanager seine EBITDA-Prognose für 2026 an.
Foto: PATRIZIA SE
- Das EBITDA stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 37,3 % auf 61,3 Mio. EUR; die EBITDA-Marge verbesserte sich von 22,1 % auf 30,1 %.
- PATRIZIA warb 1,2 Mrd. EUR Eigenkapital ein – 57,2 % mehr als im Vorjahreszeitraum und bereits so viel wie im Gesamtjahr 2025.
- Das abgeschlossene Transaktionsvolumen erhöhte sich um 11,9 % auf 2,6 Mrd. EUR; die AUM sanken gegenüber Ende 2025 auf 55,0 Mrd. EUR.
- Der Periodenüberschuss nahezu verdreifachte sich auf 20,5 Mio. EUR. Dazu trugen höhere Transaktions- und leistungsabhängige Gebühren sowie um 9,0 % gesunkene Aufwandsposten bei.
- Die Prognose für 2026 wurde beim EBITDA auf 65–75 Mio. EUR und bei der Marge auf 23,2–28,2 % angehoben; die erwartete AUM-Spanne wurde auf 53–57 Mrd. EUR gesenkt.
- Die Bilanz blieb solide: Die Netto-Eigenkapitalquote lag bei 73,8 %, die verfügbare Liquidität bei 148,8 Mio. EUR und die Nettoverschuldung bei rund 69 Mio. EUR.
Der nächste wichtige Termin, PATRIZIA SE | 9M 2026 Quartalsmitteilung, bei PATRIZIA ist am 09.11.2026.
Der Kurs von PATRIZIA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,7950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,74 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.002,42PKT (+1,01 %).
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