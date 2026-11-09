PATRIZIA wächst kräftig: 61,3 Mio. Euro EBITDA, 1,2 Mrd. Eigenkapital 29 0 Kommentare

PATRIZIA auf Wachstumskurs: Höhere Gebühren und niedrigere Kosten treiben Gewinn und Marge. Nach starken neun Monaten hebt der Investmentmanager seine EBITDA-Prognose für 2026 an.

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