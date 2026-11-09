DAX springt um 2,35 Prozent – Infineon, HENSOLDT und OHB im Höhenflug
Der Börsen-Tag
Grüne Vorzeichen an den Börsen: Der DAX führt die Indexgewinne an, während Coherent mit einem Kurssprung von über 17 Prozent herausragt. Doch nicht alle Aktien profitieren.
Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa
Entwicklung der Indizes**DAX führt deutliche Kursgewinne an** Die Aktienmärkte zeigen sich heute durchweg freundlich. Alle sechs betrachteten Indizes liegen im Plus. Der DAX verzeichnet mit einem Anstieg von 2,35 Prozent auf 26.286,99 Punkte den stärksten prozentualen Zuwachs. Auf Rang zwei folgt der States 500, der um 2,09 Prozent auf 7.531,82 Punkte zulegt. Knapp dahinter liegt der MDAX mit einem Plus von 2,05 Prozent bei 31.149,09 Punkten. Auch der States 30 gewinnt deutlich: Er steigt um 1,79 Prozent auf 52.246,62 Punkte. Der TecDAX legt um 1,60 Prozent auf 4.055,79 Punkte zu. Den geringsten Anstieg unter den verglichenen Indizes weist der SDAX auf, der mit einem Plus von 1,02 Prozent bei 18.003,57 Punkten steht. Damit beträgt der Abstand zwischen dem stärksten und dem schwächsten Index 1,33 Prozentpunkte. Während der DAX das Feld anführt, bleibt der SDAX trotz seines Kursgewinns hinter den übrigen Indizes zurück.
DAX: Infineon vorne, Healthineers am EndeInfineon Technologies führte den DAX mit einem Plus von 6,06 Prozent an. Siemens Energy legte 5,10 Prozent zu, Commerzbank 4,08 Prozent. Auf der schwächeren Seite verlor Symrise 1,81 Prozent. Fresenius Medical Care gab 2,60 Prozent nach, Siemens Healthineers 3,22 Prozent. Zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht lagen damit 9,28 Prozentpunkte.
MDAX: HENSOLDT mit größtem PlusHENSOLDT stieg im MDAX um 7,36 Prozent. Deutz gewann 6,59 Prozent, Elmos Semiconductor 5,78 Prozent. Die Flopwerte verzeichneten deutlich geringere Abschläge: AUMOVIO sank um 0,94 Prozent, Porsche AG um 1,10 Prozent und Lanxess um 1,68 Prozent. Die Spanne zwischen HENSOLDT und Lanxess betrug 9,04 Prozentpunkte.
SDAX: OHB legt kräftig zuOHB war mit einem Plus von 7,48 Prozent der stärkste SDAX-Wert. Friedrich Vorwerk Group gewann 6,34 Prozent, VINCORION 4,88 Prozent. Am unteren Ende stand SCHOTT Pharma mit einem Minus von 2,76 Prozent. HYPOPORT verlor 3,24 Prozent, TeamViewer 4,12 Prozent. Der Abstand zwischen OHB und TeamViewer belief sich auf 11,60 Prozentpunkte.
TecDAX: Raumfahrt- und Rüstungswerte unter den GewinnernOHB führte den TecDAX mit einem Zuwachs von 7,48 Prozent an, knapp vor HENSOLDT mit 7,36 Prozent. Infineon Technologies legte 6,06 Prozent zu. Die größten Verluste entfielen auf SMA Solar Technology mit minus 2,72 Prozent, Siemens Healthineers mit minus 3,22 Prozent und TeamViewer mit minus 4,12 Prozent. Damit trennte OHB und TeamViewer eine Differenz von 11,60 Prozentpunkten.
States 30: Gewinnerliste stärker als die ausgewiesenen FlopwerteCaterpillar stieg um 6,27 Prozent und war damit der stärkste Wert im States 30. Cisco Systems gewann 4,60 Prozent, Goldman Sachs Group 4,35 Prozent. Als Flopwerte sind ebenfalls positive Veränderungen aufgeführt: Goldman Sachs Group mit plus 4,35 Prozent, Honeywell Technologies mit plus 3,65 Prozent und Amazon mit plus 3,46 Prozent. Nach den angegebenen Zahlen lag Caterpillar 2,81 Prozentpunkte vor Amazon.
States 500: Coherent mit deutlichem AbstandCoherent sprang im States 500 um 17,41 Prozent nach oben. The Trade Desk Registered (A) legte 14,69 Prozent zu, Monolithic Power Systems 12,97 Prozent. Auch die als Flopwerte gelisteten Aktien weisen Zuwächse auf: AppLovin Registered (A) stieg um 3,68 Prozent, Honeywell Technologies um 3,65 Prozent und FedEx um 3,62 Prozent. Coherent übertraf FedEx damit um 13,79 Prozentpunkte.
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