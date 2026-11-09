Dax erholt mit Ölpreisrutsch
Aktien Frankfurt Schluss
- Dax erholt sich nach zwei Verlusttagen deutlich
- Leitindex steigt 1,73 Prozent auf 26.267 Punkte
- Ölpreise sinken, Hoffnung auf Diplomatie wächst
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei Verlusttagen hat sich der Dax am Montag klar erholt. Im Einklang mit den ebenfalls starken US-Börsen baute der deutsche Leitindex sein Plus aus und schloss 1,73 Prozent höher mit 26.267,19 Punkten. Damit schaffte er es wieder über die Marke von 26.000 Punkten.
Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,40 Prozent auf 31.072,75 Punkte bergauf.
Die deutlich gefallenen Ölpreise seien ein Hoffnungsschimmer für die Anleger, die auf eine diplomatische Annäherung im Krieg zwischen den USA und dem Iran setzten, kommentierte Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG. Doch falls die Gespräche scheiterten oder der Konflikt gar erneut eskaliere, könnte der geopolitische Risikoaufschlag rasch zurückkehren. Zudem stehe die aktuelle Erholung angesichts der jüngst sprunghaft angestiegenen Volatilität noch auf wackligen Füßen./gl/mis
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