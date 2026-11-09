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    Leichte Kursverluste - Börsenerholung belastet

    US-Anleihen

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    US-Anleihen - Leichte Kursverluste - Börsenerholung belastet
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag belastet durch eine Erholung der Aktienmärkte etwas gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) sank um 0,09 Prozent auf 107,02 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 4,73 Prozent.

    Belastet wurden die Anleihen durch die deutliche Erholung an den Aktienmärkten nach den Kursverlusten am Freitag. Die als sicher geltenden Anleihen wurden weniger gesucht.

    Die deutlich gesunkenen Rohölpreise stützten in diesem Umfeld nicht. So nahmen die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Kriegs zwischen den USA und dem Iran zu. US-Präsident Donald Trump hatte neue großangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet Inflationssorgen und Zinserhöhungserwartungen wurden so gedämpft.

    Marktbewegende Konjunkturdatn wurden im Tagesverlauf nicht veröffentlicht. Mit Spannung erwartet werden die am Dienstag anstehenden Verbraucherpreisdaten aus den USA für den Monat Oktober./jsl/mis







    Verfasst von dpa-AFX
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