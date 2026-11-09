Leichte Kursverluste - Börsenerholung belastet

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag belastet durch eine Erholung der Aktienmärkte etwas gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) sank um 0,09 Prozent auf 107,02 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 4,73 Prozent.

Belastet wurden die Anleihen durch die deutliche Erholung an den Aktienmärkten nach den Kursverlusten am Freitag. Die als sicher geltenden Anleihen wurden weniger gesucht.