DZ BANK stuft Gea Group auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gea nach Quartalszahlen von 63 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der starke Auftragseingang des Anlagenbauers liege 10 Prozent über der Konsensprognose "und verbessert die Planungssicherheit für das Geschäftsjahr 2027 spürbar", schrieb Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Bewertungsniveau spiegele das Wachstum und die Ertragskraft aber bereits wider./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,84 % und einem Kurs von 71,70EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 17:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

