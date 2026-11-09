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    Bei 59,6-fachem Handelsumsatz zieht Siemens Energy kräftig an

    Rückenwind

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    Siemens Energy klettert um 6,20 % auf 124,17 Euro, liegt auf Monatssicht aber noch 11,75 % im Minus.

    Rückenwind - Bei 59,6-fachem Handelsumsatz zieht Siemens Energy kräftig an
    Foto: Ardan Fuessmann - stock.adobe.com

    Der Handelsumsatz bei Siemens Energy erreicht bereits das 59,6-Fache des gesamten Vortags. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es nicht. Die Aktie gewinnt deutlich stärker als der Eurozone 50, der um 1,94 % zulegt.

    Siemens Energy Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 09.11.2026

    Obwohl sich die Siemens Energy Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -19,05 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -1,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,75 %. Im Jahr 2026 gab es für Siemens Energy bisher ein Plus von +3,29 %.

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    Während Siemens Energy heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,94 %.

    Die Aktie von Siemens Energy erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 131,63 %. Über 5 Jahre lag sie bei 37,47 %.

    Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,64 %
    1 Monat -11,75 %
    3 Monate -19,05 %
    1 Jahr +19,61 %
    Stand: 09.11.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 99,15 Mrd.EUR € wert.

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    Siemens Energy Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Siemens Energy

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    +19,03 %
    +1.261,43 %
    +423,43 %
    +478,67 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
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