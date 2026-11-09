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    Beuster bleibt Chef der Journalistengewerkschaft DJV

    OFFIZIELLE KORREKTUR

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    Für Sie zusammengefasst
    • Mika Beuster bleibt weitere zwei Jahre DJV-Chef
    • Beuster siegte mit 120 zu 79 Stimmen gegen Staschen
    • Pressefreiheit und faire Arbeit bleiben sein Leitmotiv
    OFFIZIELLE KORREKTUR - Beuster bleibt Chef der Journalistengewerkschaft DJV
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (Das Wahlergebnis wurde im 3. Satz des 1. Absatzes berichtigt: Beuster erhielt 120 Stimmen. Der DJV hat seine Angaben korrigiert.)

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Reporter Mika Beuster bleibt für zwei weitere Jahre Bundesvorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV). Auf dem Verbandstag in Wiesbaden setzte sich der 47-Jährige bei der Wahl gegen den Journalisten Björn Staschen durch, wie der DJV mitteilte. Für Beuster stimmten 120 Delegierte, für Staschen 79, vier Delegierte enthielten sich.

    Beuster, der als Journalist beim Medienunternehmen VRM Mittelhessen in Wetzlar arbeitet, war im Herbst 2023 erstmals gewählt worden. Der Einsatz für Pressefreiheit, unabhängigen Journalismus und faire Arbeitsbedingungen für Medienschaffende werde Richtschnur seines Handelns als DJV-Bundesvorsitzender bleiben, sagte Beuster laut Mitteilung.

    Der DJV vertritt die berufs- und medienpolitischen Ziele und Forderungen der hauptberuflichen Journalistinnen und Journalisten aller Medien. Er ist politisch wie finanziell unabhängig und hat rund 25.000 Mitglieder aus allen Bereichen des Journalismus./hus/DP/mis







    Verfasst von dpa-AFX
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    OFFIZIELLE KORREKTUR Beuster bleibt Chef der Journalistengewerkschaft DJV Der Reporter Mika Beuster bleibt für zwei weitere Jahre Bundesvorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV). Auf dem Verbandstag in Wiesbaden setzte sich der 47-Jährige bei der Wahl gegen den Journalisten Björn Staschen durch, wie der DJV …
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