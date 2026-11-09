Beuster bleibt Chef der Journalistengewerkschaft DJV

(Das Wahlergebnis wurde im 3. Satz des 1. Absatzes berichtigt: Beuster erhielt 120 Stimmen. Der DJV hat seine Angaben korrigiert.)

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Reporter Mika Beuster bleibt für zwei weitere Jahre Bundesvorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV). Auf dem Verbandstag in Wiesbaden setzte sich der 47-Jährige bei der Wahl gegen den Journalisten Björn Staschen durch, wie der DJV mitteilte. Für Beuster stimmten 120 Delegierte, für Staschen 79, vier Delegierte enthielten sich.