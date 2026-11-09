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    Patrizia optimistischer für Gewinn 2026 - Vorsichtiger für verwaltetes Vermögen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Patrizia hebt Ebitda-Margenziel für 2026 an
    • Operativer Gewinn soll 65 bis 75 Millionen Euro erreichen
    • Neunmonatsgewinn fast verdreifacht, Vermögen sinkt
    Patrizia optimistischer für Gewinn 2026 - Vorsichtiger für verwaltetes Vermögen
    Foto: PATRIZIA SE

    AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia blickt optimistischer auf die Gewinnentwicklung 2026. Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte nun 23,2 bis 28,2 Prozent erreichen und der operative Gewinn damit 65 bis 75 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Bisher standen 22 bis 26,5 Prozent Marge sowie 60 bis 75 Millionen Euro operativer Gewinn im Plan. Der Aktienkurs zog auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund drei Prozent an.

    "Investoren kehren zu Real Assets zurück, sind dabei jedoch deutlich selektiver und erwarten einen klaren Renditeaufschlag gegenüber festverzinslichen Anlagen", erklärte Patrizia-Chef Asoka Wöhrmann laut Mitteilung. Der Vorstand rechnet nun für 2026 mit einem verwalteten Vermögen von 53 bis 57 Milliarden Euro, statt mit 55 bis 60 Milliarden.

    In den ersten neun Monaten kletterte das operative Ergebnis (Ebitda) getrieben durch anhaltende Kostendisziplin, eine verbesserte operative Effizienz sowie höhere Transaktions- und leistungsabhängige Gebühren um mehr als ein Drittel auf 61,3 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um gut 8 Prozentpunkte auf 30,1 Prozent.

    Der Periodenüberschuss konnte sich mit 20,5 Millionen Euro nahezu verdreifachen, was die starke Verbesserung der Profitabilität widerspiegele. Das verwaltete Vermögen ging Ende per September von 56,2 Milliarden Euro Ende 2025 auf 55 Milliarden Euro zurück. Grund seien im Wesentlichen Veräußerungen./jha/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PATRIZIA Aktie

    Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,19 % und einem Kurs von 6,89 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PATRIZIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    PATRIZIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,125EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +46,63 %/+31,96 % bedeutet.





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    Verfasst von dpa-AFX
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