JEFFERIES stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Der Rückversicherer habe auf beeindruckende Weise die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Anders als Konkurrenten hätten die Hannoveraner der Versuchung widerstanden, die Jahresprognose anzuheben, sondern den Spielraum für eine Stärkung der Bilanz betont, falls Großschäden unter den Erwartungen blieben./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 289EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 325
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 325
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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