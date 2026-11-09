JEFFERIES stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Der Rückversicherer habe auf beeindruckende Weise die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Anders als Konkurrenten hätten die Hannoveraner der Versuchung widerstanden, die Jahresprognose anzuheben, sondern den Spielraum für eine Stärkung der Bilanz betont, falls Großschäden unter den Erwartungen blieben./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 289EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 325

Kursziel alt: 325

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 325,00 € , was eine Steigerung von +12,46% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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