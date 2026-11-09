Rüstungskonzern Renk tauscht Finanzchefin aus - Keblyte übernimmt im März 2027
- Jurate Keblyte wird ab März 2027 Renk-Finanzchefin
- Anja Mänz-Siebje verlängert ihren Vertrag nicht
- Mänz-Siebje begleitete maßgeblich den Börsengang 2024
AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Panzergetriebehersteller Renk tauscht die Finanzchefin aus. Jurate Keblyte übernehme mit Wirkung zum März 2027 den Posten, teilte der MDax -Konzern am Montagabend mit. Sie übernehme den Posten von Anja Mänz-Siebje, die ihren laufenden Vertrag nicht verlängere. Als ausgewiesene Finanzexpertin sei Jurate Keblyte zuletzt als Finanzchefin in verschiedenen Industrieunternehmen tätig gewesen und verfüge über umfassende Kapitalmarkterfahrung sowie tiefgreifende Kenntnisse in der Digitalisierung und Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen.
"Der Aufsichtsrat dankt Anja Mänz-Siebje bereits heute für ihren bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der Renk Group AG", sagte Klaus Richter, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Sie habe den Börsengang des Unternehmens 2024 maßgeblich begleitet, den Transformationsprozess der Bereiche Finance und IT erfolgreich vorangetrieben und entscheidend dazu beigetragen, die finanzielle Basis für das weitere profitable Wachstum des Unternehmens zu stärken./jha/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 31.186 auf Ariva Indikation (09. November 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +39,14 %/+103,14 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu RENK Group - RENK73 - DE000RENK730
Das denkt die wallstreetONLINE Community über RENK Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.
Die Zahlen sind da. Scheint dem Markt nicht genug zu sein.
Nein. Ich sehe keinerlei LV Aktivität, die den Kurs aktuell drücken. Eher im Gegenteil, haben die LV zuletzt leicht reduziert.