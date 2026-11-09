🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    Rüstungskonzern Renk tauscht Finanzchefin aus - Keblyte übernimmt im März 2027

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Jurate Keblyte wird ab März 2027 Renk-Finanzchefin
    • Anja Mänz-Siebje verlängert ihren Vertrag nicht
    • Mänz-Siebje begleitete maßgeblich den Börsengang 2024
    Rüstungskonzern Renk tauscht Finanzchefin aus - Keblyte übernimmt im März 2027
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Panzergetriebehersteller Renk tauscht die Finanzchefin aus. Jurate Keblyte übernehme mit Wirkung zum März 2027 den Posten, teilte der MDax -Konzern am Montagabend mit. Sie übernehme den Posten von Anja Mänz-Siebje, die ihren laufenden Vertrag nicht verlängere. Als ausgewiesene Finanzexpertin sei Jurate Keblyte zuletzt als Finanzchefin in verschiedenen Industrieunternehmen tätig gewesen und verfüge über umfassende Kapitalmarkterfahrung sowie tiefgreifende Kenntnisse in der Digitalisierung und Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen.

    "Der Aufsichtsrat dankt Anja Mänz-Siebje bereits heute für ihren bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der Renk Group AG", sagte Klaus Richter, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Sie habe den Börsengang des Unternehmens 2024 maßgeblich begleitet, den Transformationsprozess der Bereiche Finance und IT erfolgreich vorangetrieben und entscheidend dazu beigetragen, die finanzielle Basis für das weitere profitable Wachstum des Unternehmens zu stärken./jha/mis

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    29.327,25€
    Basispreis
    2,11
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    33.075,45€
    Basispreis
    2,09
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    RENK Group

    +3,56 %
    -1,30 %
    +4,84 %
    -29,04 %
    -44,33 %
    +119,79 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73
    RENK Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 31.186 auf Ariva Indikation (09. November 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +39,14 %/+103,14 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RENK Group - RENK73 - DE000RENK730

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RENK Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursverluste von bis zu 8 % trotz 12 % Umsatzwachstum auf 345 Mio. Euro. Diskutiert werden schwacher Cashflow, die Umsetzung von Aufträgen in Umsatz und die Profitabilität. Als mögliche Belastungen gelten Rheinmetalls Kursrutsch und Warnstreiks. Themen sind zudem leicht reduzierte Shortpositionen bei einer genannten Quote von 5,67 % sowie Sagels Kauf von 6.790 Aktien zu 35,17 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rüstungskonzern Renk tauscht Finanzchefin aus - Keblyte übernimmt im März 2027 Der Panzergetriebehersteller Renk tauscht die Finanzchefin aus. Jurate Keblyte übernehme mit Wirkung zum März 2027 den Posten, teilte der MDax -Konzern am Montagabend mit. Sie übernehme den Posten von Anja Mänz-Siebje, die ihren laufenden Vertrag …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     