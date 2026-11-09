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    ATX gewinnt deutlich

    Aktien Wien Schluss

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    Für Sie zusammengefasst
    • Wiener Börse startet mit kräftigen Kursgewinnen
    • AT&S, Banken und Bauwerte ziehen deutlich an
    • Verbund verliert, Lenzing gibt leicht nach
    Aktien Wien Schluss - ATX gewinnt deutlich
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Montag mit deutlichen Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der ATX schloss mit einem Plus von 1,98 Prozent bei 6.562,46 Punkten. Für den ATX Prime ging es um 1,92 Prozent auf 3.219,75 Zähler nach oben. Auch an anderen Börsen in Europa zeigten sich zum Wochenauftakt deutliche Steigerungen.

    Nach zwei verlustreichen Tagen zum Wochenausklang durch die Verkaufswelle bei den KI-Werten in den USA nach den US-Zwischenwahlen befand sich der Wiener Aktienmarkt zum Wochenauftakt deutlich im Aufwind. AT&S-Aktien profitierten von der globalen Nachfrage im Tech-Sektor. Gesucht waren auch Bank- und Bauwerte. Anleger hoffen zudem auf eine diplomatische Lösung des Kriegs zwischen den USA und dem Iran, was die Ölpreise fallen ließ und die Inflationssorgen linderte.

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    Die Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S hatten sich am Freitag um 3,99 Prozent verbilligt. Am Montag legten sie deutlich um 5,29 Prozent wieder zu.

    Gesucht waren auch Bankwerte. Die Bawag ist bei der geplanten Übernahme der irischen "Permanent TSB Group Holdings (PTSB) einen wesentlichen Schritt weiter. Die Bank habe die aufsichtsrechtliche Genehmigung der Europäischen Zentralbank für die geplante Übernahme erhalten, teilte die Bank am Freitag mit. Offen sei noch die Genehmigung durch den irischen High Court, der die Übernahme überwacht. Die BAWAG-Aktien gewannen 3,13 Prozent. RBI stiegen um 4,36 Prozent, Erste Group legten um 2,78 Prozent zu.

    Bei den Bauwerten zogen insbesondere Porr mit einem Plus von 3,92 Prozent und die Strabag mit plus 3,16 Prozent an. Wienerberger verzeichnete einen Anstieg von 2,94 Prozent.

    Der Stahlkonzern Voestalpine baut laut "Oberösterreichischer Nachrichten" (online) wegen eines zusätzlichen US-Strafzolls 150 von 950 Stellen am steirischen Standort in Kindberg ab. Die Aktien legten um 2,19 Prozent zu.

    Die Deutsche Bank erhöhte das Kursziel für Lenzing von 12,70 auf 14,30 Euro bei ihrer unveränderten Empfehlung "Hold". Die Ergebnisse für das dritte Quartal würden eine sich verbessernde zugrunde liegende Rentabilität zeigen, "doch die Erholung ist noch nicht abgeschlossen", hieß es. Die Werte des Faserherstellers fielen um 0,34 Prozent auf 11,70 Euro.

    Verlierer des Tages waren Verbund-Aktien mit einem Minus von 2,13 Prozent. Der Energiekonzern baut Albaniens ersten Windpark. Die geplanten zwölf Windturbinen wird der deutsche Windkraftanlagenbauer Nordex liefern. Die Inbetriebnahme ist für Frühjahr 2028 geplant. Zudem können Kunden in Postfilialen ab jetzt Strom-und Gasverträge mit Verbund-Energie abschließen. Ab Februar geht das auch bei Postpartnern. Die Tarife liegen geringfügig über dem Online-Angebot vom Verbund./rst/ste/APA/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,59 % und einem Kurs von 113,2 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 18:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Nordex Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -16,97 %/+45,30 % bedeutet.





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    Verfasst von dpa-AFX
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