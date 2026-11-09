Dax erholt dank Ölpreisrutsch
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss
- Dax steigt nach zwei Verlusttagen um 1,73 Prozent
- Ölpreisrückgang nährt Hoffnung auf Iran-Gespräche
- Halbleiter- und Rüstungswerte legen deutlich zu
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei Verlusttagen hat sich der Dax am Montag klar erholt. Im Einklang mit den ebenfalls starken US-Börsen baute der deutsche Leitindex sein Plus aus und schloss 1,73 Prozent höher mit 26.267,19 Punkten. Damit schaffte er es wieder über die Marke von 26.000 Punkten.
Am Donnerstag hatte der Dax noch ein Rekordhoch erreicht, bevor ihn eine Verkaufswelle bei KI-Werten in den USA nach dem Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen ebenfalls stark belastete.
Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es zu Wochenbeginn um 1,40 Prozent auf 31.072,75 Punkte bergauf.
Die deutlich gefallenen Ölpreise seien ein Hoffnungsschimmer für die Anleger, die auf eine diplomatische Annäherung im Krieg zwischen den USA und dem Iran setzten, kommentierte Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG. Doch falls die Gespräche scheiterten oder der Konflikt gar erneut eskaliere, könnte der geopolitische Risikoaufschlag rasch zurückkehren. Zudem stehe die aktuelle Erholung angesichts der jüngst sprunghaft angestiegenen Volatilität noch auf wackligen Füßen.
US-Präsident Donald Trump hatte neue großangelegte US-Angriffe auf den Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet, solange es Fortschritte in den Verhandlungen gibt. "Es hängt davon ab, ob sie ein sehr starkes Abkommen unterzeichnen oder nicht", sagte Trump am Wochenende in einem Telefoninterview des Nachrichtensenders CNN mit Bezug auf die Führung des Iran. Allerdings dämpfte US-Außenminister Marco Rubio die Erwartungen an einen baldigen Durchbruch. Bei den Verhandlungen zu einem Ende des Kriegs sei keine Einigung in Sicht, sagte Rubio vor Journalisten in Washington.
Halbleiterwerte wie Infineon und Elmos stabilisierten sich mit Gewinnen von 6,3 und 5,6 Prozent am Montag weiter. Ähnliches galt für Branchenzulieferer wie Siltronic , Aixtron und Jenoptik sowie die Titel des Energietechnikkonzerns Siemens Energy , der ebenfalls als Profiteur des Megathemas Künstliche Intelligenz gilt.
Der Kursrutsch des US-Chipgiganten Nvidia , der Sorgen wegen einer Affäre des Konzernchefs mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin geschuldet ist, konnte der Branche in Deutschland wenig anhaben.
Die Aktien des Baukonzerns Hochtief tanzten mit minus 1,3 Prozent etwas aus der Reihe. Hier belastete, dass der spanische Großaktionär ACS einen Bericht über Erwägungen einer Komplettübernahme seiner deutschen Tochter dementierte. Der Bericht hatte die Hochtief-Aktie am Freitag kurz vor dem Handelsschluss noch angetrieben.
Rüstungstitel waren nach den jüngsten Verlusten am Montag ebenfalls wieder gefragt: Rheinmetall und Hensoldt belegten mit Aufschlägen von 4 und 6,9 Prozent vordere Plätze im Dax und MDax. Erstere hatten im frühen Handel noch einen weiteren Tiefststand seit Februar 2025 markiert. Rheinmetall hatte den Markt am Mittwochabend mit einer Gewinnwarnung verschreckt.
Die Aktien von Gea -Aktien erklommen nach der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen ein weiteres Rekordhoch.
Hannover Rück entfernten sich mit minus 1,4 Prozent weiter von ihrem Rekord am Donnerstag. Der Quartalsüberschuss habe positiv überrascht, es stellten sich aber einige Fragen hinsichtlich der Solvabilität und des Wachstums, kommentierte Analyst Kamran Hossain von der US-Bank JPMorgan.
Im MDax zählte Deutz nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank mit plus 6,6 Prozent zu den Favoriten. Deutz sei eine erstklassige Aktie aus dem Verteidigungssektor, die als Motorenhersteller falsch bewertet sei, schrieb Analystin Mira Wiegratz. Die nächsten Wachstumstreiber seien ein Fahrzeugauftrag aus den Niederlanden, der Mitte November fällig sei, Folgeaufträge für Bergungsfahrzeuge sowie das neue Radfahrzeugprogramm der Bundeswehr.
Beim Dialyseanbieter FMC und beim Pharmazulieferer Schott Pharma sorgten negative Analystenkommentare hingegen für Kursverluste von 3 beziehungsweise 2,3 Prozent.
Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich 1,9 Prozent fester aus dem Handel. In London und Zürich ging es mit den Kursen ebenfalls bergauf. In New York gewann der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende 1,8 Prozent und der Technologie-Index Nasdaq 100 trotz des Nvidia-Kursrutsches sogar 2,8 Prozent./gl/mis
--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,30 % und einem Kurs von 9,875 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +89,71 %/+152,94 % bedeutet.
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Hallo zusammen,
nach den jüngsten Marktbewegungen rund um die US-Midterms und den heftigen Einbrüchen an den Börsen lohnt sich ein nüchterner Blick auf das, was im Hintergrund abläuft. Wer sich fragt, warum der Markt so abrupt reagiert hat, findet die Antwort schwarz auf weiß in einer frischen Primärquelle: dem J.P. Morgan Asset Management Report „Eye on the Market“ von Michael Cembalest vom 04. November 2026.
Wenn man Timing und Veröffentlichungsdatum betrachtet, drängt sich der Verdacht auf, dass dieser Bericht nach US-Börsenschluss am 4. November die Runden machte – und der harte Einschlag am 5. November die logische Konsequenz für jeden war, der diese Zahlen verstanden hat.
Besonders spannend ist der Blick auf die sogenannten Off-Balance-Sheet Liabilities (also Verbindlichkeiten, Verpflichtungen und Leasingverträge, die nicht in den regulären Bilanzen auftauchen). Der Bericht zeigt unmissverständlich, dass bei den großen KI-Playern im Schnitt nur rund 15 % der tatsächlichen Schulden und Verpflichtungen offiziell verbucht sind. Der Rest ist reines Schattenreich – branchenweit summiert sich das auf unfassbare 4 Billionen US-Dollar.
Schauen wir uns an, wie extrem diese Diskrepanz bei den einzelnen Unternehmen aussieht (Werte in Milliarden USD, aufgeteilt in Bilanz vs. außerhalb der Bilanz):
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/26653/board/20261107180804-screenshot-2026-11-07-175610.png
https://cdn.jpmorganfunds.com/content/dam/jpm-am-aem/global/…
Wenn man sich das vor Augen führt: Anthropic will an die Börse, hat aber mehr als das Hundertfache seiner bilanzierten Summe an Verpflichtungen im grauen Bereich ausgelagert - nochmal, das Hundertfache.💣 Wie um alles in der Welt sollen diese Unternehmen – selbst mit den fantastischen Gewinnen von Nvidia, Microsoft & Co. – vier Billionen an Verbindlichkeiten und zukünftigen Abnahmeverpflichtungen bedienen, wenn der Hype ins Stocken gerät?
Dazu passt perfekt, was im selben Bericht bei den Credit Default Swaps (CDS) zu sehen ist. Die Kreditausfallversicherungen für Unternehmen wie Oracle und SpaceX schießen seit Wochen in nie dagewesene Höhen. Solche Versicherungen schließt man nicht aus Jux und Tollerei ab, wenn der Markt angeblich „völlig gesund“ ist. Der Kreditmarkt preist hier längst reale Ausfallrisiken ein.
Gleichzeitig zeigt die Statistik von Morgan Stanley Prime Brokerage, dass die Brutto-Exposure von Hedgefonds (Long/Short) um 8 % von ihrem Peak eingebrochen ist – der stärkste Rückgang seit 2016. Die institutionellen Profis ziehen still und leise den Stecker und reduzieren das Risiko, während im Retail-Bereich teilweise noch munter auf die Jahresendrallye gehofft wird. 🤔🙈
Wer diese Zahlen und die Dimension der Off-Balance-Verpflichtungen gelesen hat, den wundert kein Kurssturz mehr. Das ist kein „gesundes Rauschen“ oder eine temporäre Sektor-Rotation, das ist die Abrechnung eines jahrelangen, kreditfinanzierten Aufschwungs auf Pump.
Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren: Wie wollen die Big Techs und die KI-Infrastruktur diese Billionenberge an, ich sag mal, versteckten Verpflichtungen jemals bedienen, wenn gleichzeitig die lokalen Stromnetze, Bürgerinitiativen und steigenden Zinsen den Druck auf das System maximieren? 🤔
Wie dem auch sei: Zweimal hast du inzwischen angekündigt, nichts mehr zu schreiben. Beide Male war der Vorsatz nach fünf Minuten wieder Geschichte. Vielleicht klappt’s beim dritten Anlauf...Allerdings auch das zeigt deinen Charakter, kein Mann des Wortes. Einfach herrlich
Na Hauptsache, der (natürlich positive) Ausstieg wird in aller Ausführlichkeit zelebriert. 🥳 🥂 🎉