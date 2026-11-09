Saudi-Arabien meldet Angriff auf wichtige Ölpipeline
- Angriff auf Pipeline löst Feuer in Medina aus
- Keine Verletzten, der Pipelinebetrieb blieb intakt
- Täter des Angriffs blieben zunächst unbekannt
RIAD (dpa-AFX) - Die wichtige Ost-West-Ölpipeline in Saudi-Arabien ist nach Angaben des Energieministeriums erneut Ziel eines Angriffs geworden. Dabei sei ein Feuer ausgebrochen, das inzwischen gelöscht worden sei, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf einen Vertreter des Ministeriums. Der Angriff sei in der Medina-Region im Westen des Königreichs erfolgt.
Es habe weder Verletzte noch Auswirkungen auf den Betrieb der Pipeline gegeben. Einsatzkräfte und technische Spezialteams hätten unmittelbar nach dem Angriff mit den notwendigen Maßnahmen begonnen, um den Ort des Vorfalls abzusichern, hieß es weiter.
Von wem der Angriff ausging, führte Saudi-Arabien zunächst nicht weiter aus. Das saudische Außenministerium hatte einen vorigen Angriff auf die Pipeline proiranischen Milizen aus dem Irak zugeschrieben. Auch die Huthi greifen im Zuge einer jüngsten Eskalation im Bürgerkrieg im Jemen immer wieder in Saudi-Arabien an.
Die Ost-West-Pipeline, durch die unter Umgehung der faktisch blockierten Straße von Hormus große Mengen Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer transportiert werden können, wurde nach Angriffen Mitte September eine Zeit lang stillgelegt. Sie ist aktuell aber wieder in Betrieb./arj/DP/jha
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Den größten Ausschlag gab es bei den Antrieben. Fabrikneue Elektroautos (BEV) verbuchten einen satten Sprung nach vorn: 94.086 Neuzulassungen bedeuten ein Plus von 79,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Reine Stromer sicherten sich damit einen Marktanteil von 37,0 Prozent
Ja, die Zeit mit Unterversorgung scheint erstmal vorbei. Von daher sollten wir das Jahres-Top hinter uns haben, selbst bei aller Volatilität, die aktuell noch da ist. Die Hochrisiko-Transits mit Umpumpen des Öls hinter der Straße von Hormus auf die Zieltanker aktuell noch mit bis zu 30$ Extra-Kosten pro Barrel zu Buche (Quelle: tecson). Daher kommen die 90+ $ Ölpreis. Und die nimmt dann jeder anderer Ölförderer natürlich auch dankend an für sein Öl.
Wow, Leute Trump rächt sich durch Markt Manipulation und macht sich die Taschen voll. Seine Wähler gehen dem am Arsch vorbei, es wird nicht besser sondern noch schlimmer. Trump erpresst sein Volk in dem er erwartet wie ein Herrscher gehuldigt zu werden. Die Amis haben keinen Verstand, sonst wäre dieser Idiot nie an die Macht gekommen. Was er jetzt sagt ist in 5 Minuten schon wieder erledigt und wird von ihm als Fakenews dargestellt, wenn man den auch noch einen Videobeweis vorlegt ist das KI Fake, so seine Behauptung. Sein Hobby ist Lügen und betrügen, die eigene Familie verdient und die Amerikaner müssen Dreck fressen. Sollte der Ölpreis auch noch auf 200 steigen ist es ihm egal, da ja andere schuld sind. Bei uns ist es das rechte und konservative Lager. Das DT einer Psychopath ist weis man doch schon lange und wen juckts ?