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    Saudi-Arabien meldet Angriff auf wichtige Ölpipeline

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    Für Sie zusammengefasst
    • Angriff auf Pipeline löst Feuer in Medina aus
    • Keine Verletzten, der Pipelinebetrieb blieb intakt
    • Täter des Angriffs blieben zunächst unbekannt
    Saudi-Arabien meldet Angriff auf wichtige Ölpipeline
    Foto: Emphyrio - pixabay

    RIAD (dpa-AFX) - Die wichtige Ost-West-Ölpipeline in Saudi-Arabien ist nach Angaben des Energieministeriums erneut Ziel eines Angriffs geworden. Dabei sei ein Feuer ausgebrochen, das inzwischen gelöscht worden sei, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf einen Vertreter des Ministeriums. Der Angriff sei in der Medina-Region im Westen des Königreichs erfolgt.

    Es habe weder Verletzte noch Auswirkungen auf den Betrieb der Pipeline gegeben. Einsatzkräfte und technische Spezialteams hätten unmittelbar nach dem Angriff mit den notwendigen Maßnahmen begonnen, um den Ort des Vorfalls abzusichern, hieß es weiter.

    Von wem der Angriff ausging, führte Saudi-Arabien zunächst nicht weiter aus. Das saudische Außenministerium hatte einen vorigen Angriff auf die Pipeline proiranischen Milizen aus dem Irak zugeschrieben. Auch die Huthi greifen im Zuge einer jüngsten Eskalation im Bürgerkrieg im Jemen immer wieder in Saudi-Arabien an.

    Die Ost-West-Pipeline, durch die unter Umgehung der faktisch blockierten Straße von Hormus große Mengen Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer transportiert werden können, wurde nach Angriffen Mitte September eine Zeit lang stillgelegt. Sie ist aktuell aber wieder in Betrieb./arj/DP/jha





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