Kernenergie wächst: Uranbedarf trifft auf zwei US-Uranstrategien

Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Uranium Royalty Corp. und Premier American Uranium Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen bezahlte IR-Beraterverträge. Autorin: Ingrid Heinritzi. Erstveröffentlichung: 10.11.2026, 5:28 Uhr Berlin/Zürich.

Kernenergie erhöht den Uranbedarf

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

2025 erreichte die weltweite Kernstromerzeugung mit 2.701 Terawattstunden einen Rekord und deckte rund 9 Prozent des globalen Strombedarfs. Nach aktuellem Stand der World Nuclear Association sind etwa 440 Reaktoren in Betrieb, rund 80 weitere befinden sich im Bau. Der Ausbau konzentriert sich vor allem auf Asien.

Großbritannien unterstreicht den Trend mit dem Strategic Plan 2026–2031 des United Kingdom National Nuclear Laboratory. Die fünf Wissenschaftsmissionen umfassen künftige Reaktortechnologien, Brennstoffsicherheit und den Weiterbetrieb bestehender Anlagen. Damit rückt auch die Versorgung mit Kernbrennstoff stärker in den strategischen Fokus.

Die World Nuclear Association schätzt den weltweiten Reaktorbedarf 2025 auf rund 68.920 Tonnen Uran. Im Referenzszenario könnte er bis 2040 auf mehr als 150.000 Tonnen Uran steigen. Zugleich sind rund 120 Reaktoren konkret geplant und mehr als 300 weitere vorgeschlagen.

Uranium Royalty erweitert die Plattform

Uranium Royalty Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-roya ... - meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Nettogewinn von 16,3 Millionen USD. Das Unternehmen verkaufte 593.255 Pfund U₃O₈ und erzielte 51,0 Millionen USD Umsatz. Parallel wurde die Sweetwater-Transaktion abgeschlossen, die das Portfolio um laufende Soda-Ash-Royalties und umfangreiche Landrechte erweitert.

Mit Sweetwater erwarb Uranium Royalty rund 92 Prozent an den beteiligten Gesellschaften. Die kombinierte Plattform verfügt laut Unternehmen über mehr als 5,3 Millionen Acres an Oberflächen- und Mineralrechten.

Premier American Uranium bohrt Kaycee weiter aus

Premier American Uranium - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-amer ... - meldete am 7. Oktober beim zu 100 Prozent gehaltenen Kaycee-Projekt in Wyoming 3,05 Meter mit 0,064 Prozent eU₃O₈. Bis 25. September waren 80 Bohrlöcher über 65.620 Fuß abgeschlossen, rund 66 Prozent des 100.000 Fuß-Programms.

Bei Cebolleta in New Mexico läuft ein metallurgisches Testprogramm zur Optimierung der Haufenlaugung. Die Ergebnisse sollen nach Unternehmensplanung in eine aktualisierte PEA für 2027 einfließen. Die angekündigte DISA-Transaktion steht noch unter Abschlussbedingungen.

Fazit: Beide Unternehmen vor Meilensteinen

Der wachsende Kernenergieausbau stützt den langfristigen Uranbedarf. Bei Uranium Royalty stehen die Integration von Sweetwater und die Royalty-Cashflows im Mittelpunkt. Premier American Uranium arbeitet weiter an Kaycee und Cebolleta. Damit sollte die Newspipeline gut gefüllt bleiben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ und https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uraniu ...

Weiterführende Informationen bietet unser Uranreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2026-03 ...

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Videos und Interviews: rohstoff-tv · commodity-tv · YouTube

Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

Quellen: IEA, Electricity 2026, 06.02.2026 · UKNNL, Strategic Plan, 12.10.2026 · World Nuclear Association, Reaktorplanung, 06.11.2026 · World Nuclear Association, Nuclear Fuel Report 2025 · Uranium Royalty, Q1 GJ 2027, 14.09.2026 · Uranium Royalty, Sweetwater-Abschluss, 27.07.2026 · Premier American Uranium, Kaycee, 07.10.2026 · Premier American Uranium, Cebolleta, 13.07.2026· Premier American Uranium, DISA, 15.09.2026; Titelbild: KI-generierte Symbolillustration

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autorin: Ingrid Heinritzi. Emittenten: Uranium Royalty Corp. (NASDAQ: UROY; WKN A42EGZ; ISIN US91703D1000) und Premier American Uranium Inc. (TSXV: PUR; OTCQB: PAUIF; WKN A3ET9P; ISIN CA74048R1091). SMARTBROKER+AnzeigeUranium Royalty dauerhaft für 0 € handeln*Jetzt Depot eröffnen & Bonus sichern →*Ab 500 € Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.wallstreet-online und Smartbroker+ gehören zur Smartbroker Holding Der Artikel erfolgt im Rahmen bezahlter IR-Beraterverträge mit beiden Unternehmen; die SRC wird daraus vergütet, die Autorin wird über die SRC vergütet. Diese Beziehungen begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Die Autorin und SRC halten keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Beteiligung eines Emittenten an SRC von mindestens 5 Prozent: nein. Market-Making-, Lead-/Co-Lead-Manager- und Investmentbanking-Beziehungen: nein. Weitere relevante Interessen: keine. Vorabprüfung durch die Emittenten: Die Emittenten haben den Artikel nicht vorab nicht zur Prüfung und/oder Freigabe erhalten. Anwendbarkeit § 18 Abs. 2 MStV / verantwortliche Person: Marc Ollinger, CEO der SRC. Redaktionsstand und Quellenstichtag: 08.11.2026, 08:04 Uhr MEZ.

Methodik und Risiken

Öffentliche Primärquellen und aktuelle Unternehmensmeldungen wurden abgeglichen; Unternehmens- und Betreiberangaben sind nicht unabhängig verifiziert. Keine eigene Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie, Unternehmensbewertung oder Kursprognose. Das Titelbild ist eine KI-generierte Symbolillustration und zeigt keine reale Anlage der Emittenten. Uranium Royalty betreibt die zugrunde liegenden Minen nicht selbst; Royalty- und Streaming-Erlöse hängen unter anderem von Betreiberentscheidungen, Produktion, Rohstoffpreisen und Vertragsbedingungen ab. Die Sweetwater-Transaktion erweitert das Geschäftsmodell zudem um Soda-Ash-Royalties und umfangreiche Landrechte; Ergebnisse aus physischen Uranverkäufen können periodenweise stark schwanken. Bei Premier American Uranium sind die Kaycee-Gehalte als eU₃O₈ aus kalibrierten Gamma-Logs abgeleitete Äquivalentgehalte und keine chemischen Analysen; die gemeldeten vertikalen Bohrlängen approximieren laut Unternehmen die wahre Mächtigkeit oder überschreiten sie geringfügig. Die technische Kaycee-Offenlegung vom 7.10.2026 wurde nach Unternehmensangaben von J.J. Brown, P.G., SME-RM, Vice President Exploration, als Qualified Person geprüft. Für Cebolleta prüfte Mike Thompson, C.P.G., die 2026er Bohrdaten; Terry McNulty, P.E., die weiteren Angaben zum Arbeitsprogramm; Mark B. Mathisen, C.P.G., SLR, die PEA und Ressourcenschätzung. Die PEA ist vorläufig, enthält vermutete Ressourcen und ist keine Mineralreserve; ihre Realisierung ist nicht gesichert. Die angekündigte DISA-Transaktion ist noch nicht abgeschlossen und steht unter regulatorischen und sonstigen Bedingungen. Premier American Uranium produziert derzeit kein Uran. Rohstoffpreis-, Betreiber-, Explorations-, Ressourcen-, Metallurgie-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Transaktions-, Markt-, Liquiditäts- und Totalverlustrisiken können die Entwicklung wesentlich beeinflussen.

Hinweise und Haftung

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