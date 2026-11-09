🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMonolithic Power Systems AktievorwärtsNachrichten zu Monolithic Power Systems

    Monolithic Power Systems klettert um 13,06 % mit starken Chipwerten

    Das bewegt die Anleger

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Monolithic Power Systems gewinnt 13,06 %, nachdem die Aktie im Tagesverlauf zwischenzeitlich noch 3,74 % im Minus lag.

    Das bewegt die Anleger - Monolithic Power Systems klettert um 13,06 % mit starken Chipwerten
    Foto: adobe.stock.com

    Halbleiteraktien ziehen auf breiter Front an: Auch ON Semiconductor, Infineon Technologies und STMicroelectronics verbuchen deutliche Kursgewinne. Monolithic Power Systems übertrifft zugleich den US Tech 100 klar, der um 3,17 % steigt.

    Monolithic Power Systems Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 09.11.2026

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Monolithic Power Systems Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +0,06 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    25.053,80€
    Basispreis
    24,75
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    29.632,26€
    Basispreis
    16,55
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,51 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Monolithic Power Systems einen Anstieg von +53,36 %.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Während Monolithic Power Systems heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +3,17 %. Damit gehört Monolithic Power Systems heute zu den auffälligeren Werten.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,22 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +7,10 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +5,77 %. Texas Instruments legt um +5,05 % zu ON Semiconductor notiert im Plus, mit +8,13 %.

    Die Aktie von Monolithic Power Systems erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 33,21 %. Über 5 Jahre lag sie bei 17,52 %.

    Informationen zur Monolithic Power Systems Aktie

    Monolithic Power Systems (MPS) entwickelt energieeffiziente Power-Management-ICs für Industrie, Automotive, Rechenzentren und Consumer-Elektronik. Kernprodukte: DC/DC-Wandler, PMICs, Motor- und LED-Treiber. Starke Position in Nischen mit hoher Effizienz und Integrationsgrad. Wichtige Wettbewerber: Texas Instruments, Analog Devices, Infineon. USP: fokussiertes Portfolio, hohe Energieeffizienz, schnelle Time-to-Market.

    Es gibt 49 Mio. Monolithic Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,23 Mrd.EUR € wert.

    DAX springt um 2,35 Prozent – Infineon, HENSOLDT und OHB im Höhenflug


    Grüne Vorzeichen an den Börsen: Der DAX führt die Indexgewinne an, während Coherent mit einem Kurssprung von über 17 Prozent herausragt. Doch nicht alle Aktien profitieren.

    Börsenstart USA - 09.11. - US Tech 100 stark +2,59 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Monolithic Power Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,39 %
    1 Monat -1,51 %
    3 Monate +0,06 %
    1 Jahr +45,38 %
    Stand: 09.11.2026, 19:00 Uhr

    Monolithic Power Systems Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Monolithic Power Systems Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Monolithic Power Systems Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Monolithic Power Systems

    +13,78 %
    +10,36 %
    -1,46 %
    +0,33 %
    +43,98 %
    +164,49 %
    +154,67 %
    +8.130,51 %
    ISIN:US6098391054WKN:A0DLC4
    Monolithic Power Systems direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Das bewegt die Anleger Monolithic Power Systems klettert um 13,06 % mit starken Chipwerten Monolithic Power Systems gewinnt 13,06 %, nachdem die Aktie im Tagesverlauf zwischenzeitlich noch 3,74 % im Minus lag.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     