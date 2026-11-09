Monolithic Power Systems klettert um 13,06 % mit starken Chipwerten

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Monolithic Power Systems Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +0,06 %.

Halbleiteraktien ziehen auf breiter Front an: Auch ON Semiconductor, Infineon Technologies und STMicroelectronics verbuchen deutliche Kursgewinne. Monolithic Power Systems übertrifft zugleich den US Tech 100 klar, der um 3,17 % steigt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,51 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Monolithic Power Systems einen Anstieg von +53,36 %.

Während Monolithic Power Systems heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +3,17 %. Damit gehört Monolithic Power Systems heute zu den auffälligeren Werten.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,22 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +7,10 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +5,77 %. Texas Instruments legt um +5,05 % zu ON Semiconductor notiert im Plus, mit +8,13 %.

Die Aktie von Monolithic Power Systems erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 33,21 %. Über 5 Jahre lag sie bei 17,52 %.

Informationen zur Monolithic Power Systems Aktie

Monolithic Power Systems (MPS) entwickelt energieeffiziente Power-Management-ICs für Industrie, Automotive, Rechenzentren und Consumer-Elektronik. Kernprodukte: DC/DC-Wandler, PMICs, Motor- und LED-Treiber. Starke Position in Nischen mit hoher Effizienz und Integrationsgrad. Wichtige Wettbewerber: Texas Instruments, Analog Devices, Infineon. USP: fokussiertes Portfolio, hohe Energieeffizienz, schnelle Time-to-Market.

Es gibt 49 Mio. Monolithic Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,23 Mrd.EUR € wert.

Grüne Vorzeichen an den Börsen: Der DAX führt die Indexgewinne an, während Coherent mit einem Kurssprung von über 17 Prozent herausragt. Doch nicht alle Aktien profitieren.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Monolithic Power Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,39 % 1 Monat -1,51 % 3 Monate +0,06 % 1 Jahr +45,38 %

Monolithic Power Systems Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Stand: 09.11.2026, 19:00 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der Monolithic Power Systems Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Monolithic Power Systems Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.