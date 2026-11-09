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    Frankreich sieht Iran hinter Angriff auf Kühlanlagen

    ROUNDUP 3

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    Für Sie zusammengefasst
    • Frankreich wirft Iran Cyberangriffe auf Märkte vor
    • Rund 700 französische Supermärkte waren betroffen
    • Paris droht mit Sanktionen, weitere Täter sind unklar
    ROUNDUP 3 - Frankreich sieht Iran hinter Angriff auf Kühlanlagen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    (Neu: mit deutscher Reaktion)

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreich sieht den Iran hinter den jüngsten Cyberangriffen auf Kühlsysteme von französischen Supermarktketten. Außenminister Jean-Noël Barrot sagte, der iranische Botschafter in Frankreich sei einbestellt worden, "um sehr energisch gegen diese äußerst schwerwiegende Tat zu protestieren".

    Dank des Einsatzes der staatlichen Behörden könne er bestätigen, "dass die Verantwortung für diesen Angriff bei den Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran liegt". Es handele sich um einen Angriff von beispiellosem Ausmaß und beispielloser Aggressivität.

    "Es handelt sich um den ersten großangelegten Cyberangriff zu Sabotagezwecken auf französischem Staatsgebiet, und er stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Interessen der Nation und die Sicherheit der Französinnen und Franzosen dar", sagte Barrot.

    "Werden Sanktionen verhängen"

    Deshalb werde er nicht ohne Folgen bleiben. "Wir werden auf europäischer Ebene Sanktionen gegen alle Verantwortlichen dieses Angriffs verhängen und alle weiteren angemessenen und notwendigen Maßnahmen ergreifen - ob öffentlich oder nicht öffentlich -, um auf diesen Angriff zu reagieren und diejenigen abzuschrecken, die ihn wiederholen möchten."

    Die deutschen Sicherheitsbehörden haben sich noch nicht festgelegt, wer hinter den Angriffen auf Supermärkte hierzulande steckt. Aus Sicherheitskreisen hieß es lediglich, die Fälle würden im Gemeinsamen Abwehrzentrum Hybrid bearbeitet, einer Plattform für den Austausch von Bund und Ländern zu hybriden Bedrohungen.

    Aus Brüssel hieß es am Abend, die Europäische Kommission stehe in direktem Kontakt mit den zuständigen nationalen Behörden. Man habe sich in den zuständigen Gremien ausgetauscht und abgestimmt, inklusive dem Netzwerk der für Cyberkrisen zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, sagte ein Sprecher der Behörde. Letzteres sei wichtig gewesen, da mehrere Länder betroffen gewesen seien. Das Netzwerk unterstütze die Koordinierung und den Informationsaustausch.

    Wie Barrot sagte, waren von den Cyberangriffen in der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober rund 700 Supermärkte in Frankreich betroffen. Viel Ware sei beschädigt worden, und es sei zu Bränden gekommen.

    Justiz ermittelt gegen iranische Einheit für Cyberangriffe

    Die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau gab die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bekannt, das sich insbesondere gegen den Leiter der iranischen Gruppe, Shahid Kaveh - einer dem Elektronik- und Cyberzentrum der Revolutionsgarden angegliederten Einheit für Cyberangriffe - sowie gegen dessen beiden Stellvertreter richte. Die Staatsanwaltschaft habe die Ausstellung internationaler Haftbefehle gegen sie beantragt.

    Die französischen Ermittlungen hätten eine für die iranische Einheit für Cyberangriffe charakteristische Vorgehensweise ans Licht gebracht, sagte die Staatsanwältin. Dabei gehe es um die Verwendung der persischen Sprache Farsi und von IP-Adressen, die auf Endgeräte im Iran verweisen.

    Angriffe auf Kühlanlagen in vielen Ländern

    Außer Frankreich wurden seit Mitte Oktober weitere europäische Länder von Cyberangriffen auf Kühl- und Gefriersysteme in Supermärkten und Lebensmittelbetrieben getroffen, darunter auch Deutschland. In Nordrhein-Westfalen traf es einen Supermarkt im Ennepe-Ruhr-Kreis und Medien berichteten von weiteren Supermärkten in Wuppertal und im Münsterland. Angreifer sorgten aus der Ferne dafür, dass die Temperatur in Kühlschränken und Tiefkühltruhen stieg, sodass Ware verdarb.

    Anfang November wurde die französische Blutbank Ziel eines solchen Angriffs. Auch in den Vereinigten Staaten werden US-Medien zufolge mehrere Vorfälle untersucht. Die EU-Kommission berief ein Krisentreffen ein. Ob hinter all den Angriffen außerhalb Frankreichs auch der Iran stecken könnte, sagte der französische Minister nicht. Konkrete Hinweise auf andere Urheber gab es bislang nicht./evs/DP/mis





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