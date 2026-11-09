RBC stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Nach den Zahlen der Fluggesellschaft zum dritten Quartal kürzte Ruairi Cullinane am Montag die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) und das Ergebnis je Aktie für 2026 bis 2028 um jeweils rund zwei Prozent. Grund seien höhere Treibstoffkosten./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 11:56 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 11:56 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,75 % und einem Kurs von 5,362EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 18:20 Uhr) gehandelt.