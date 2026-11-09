LION E-Mobility: Vorläufige Zahlen 2026 – Prognose angepasst
Lieferprobleme bremsen LION E-Mobility: Nach einem schwachen dritten Quartal senkt das Unternehmen die Umsatzprognose für 2026, erwartet aber weiterhin ein positives EBITDA.
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- LION E-Mobility erzielte in den ersten neun Monaten 2026 vorläufig und ungeprüft einen Umsatz von **15,4 Mio. Euro**.
- Im dritten Quartal lag der Umsatz bei **8,5 Mio. Euro** und blieb damit hinter den Erwartungen zurück.
- Gründe waren verzögerte Kundenabrufe, längere Lieferzeiten für BESS-Komponenten und transportbedingte Lieferkettenverzögerungen infolge der geopolitischen Lage.
- Wesentliche Aufträge dürften sich nach Einschätzung des Unternehmens auf **2027** verschieben.
- Die Umsatzprognose für 2026 wurde von **über 35 Mio. Euro** auf **20 bis 25 Mio. Euro** gesenkt.
- LION erwartet weiterhin ein positives EBITDA; die vollständigen Neunmonatszahlen sollen am **11. November** veröffentlicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Zahlen Q3 2026 LION Group, bei LION E-Mobility ist am 11.11.2026.
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