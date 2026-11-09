LION E-Mobility Reveals Preliminary 9M 2026 Figures, Updates Guidance 21 0 Kommentare

Supply-chain snags and delayed orders have prompted LION E-Mobility to cut its 2026 revenue outlook, though the company still expects positive full-year EBITDA.

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