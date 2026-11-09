LION E-Mobility Reveals Preliminary 9M 2026 Figures, Updates Guidance
Supply-chain snags and delayed orders have prompted LION E-Mobility to cut its 2026 revenue outlook, though the company still expects positive full-year EBITDA.
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- LION E-Mobility reported preliminary, unaudited revenue of EUR 15.4 million for the first nine months of 2026.
- Third-quarter revenue was EUR 8.5 million.
- Revenue fell short of expectations, mainly due to delayed customer call-offs, longer BESS component delivery times, and supply-chain transport delays linked to geopolitical conditions.
- The company expects substantial orders to be delayed until 2027.
- LION lowered its 2026 revenue guidance to EUR 20–25 million, from previously more than EUR 35 million.
- The company still expects positive full-year EBITDA, revising its earlier expectation of strongly positive EBITDA; full 9M results are due on 11 November.
The next important date, Publication of Q3 2026 Figures – LION Group, at LION E-Mobility is on 11.11.2026.
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