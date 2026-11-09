LION E-Mobility Reveals Preliminary 9M 2026 Figures, Revises Guidance
LION advances its battery and energy storage business, but supply-chain delays weigh on its 2026 revenue outlook. New projects and solid NMC+ orders support its 2027 prospects.
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- Revenue reached EUR 15.4 million in the first nine months of 2026, including EUR 8.5 million in Q3, after production of new NMC+ battery packs began at the end of June.
- EBITDA was EUR 0.2 million for 9M 2026, including EUR 0.1 million in Q3.
- Delayed customer call-offs, longer BESS component lead times and supply-chain transport disruptions weighed on performance; some orders and projects have shifted into 2027.
- LION secured additional BESS projects in Q3 with a combined storage capacity of 30 MWh and is developing a service hub and a BESS-as-a-Service offering.
- The company lowered its 2026 revenue outlook to EUR 20–25 million but still expects to end the year with positive EBITDA.
- Customer response to the NMC+ battery packs has been positive, with demand from bus and commercial vehicle makers and growing interest from the defence sector; LION reports a solid 2027 NMC+ order book.
The next important date, Publication of Q3 2026 Figures – LION Group, at LION E-Mobility is on 11.11.2026.
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