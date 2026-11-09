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    LION E-Mobility: Vorläufige Zahlen 2026 – Prognose angepasst

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    Neue Speicherprojekte und die wieder angelaufene Batterieproduktion geben LION Impulse. Doch Lieferprobleme und verzögerte Kundenabrufe dämpfen die Umsatzerwartungen für 2026.

    LION E-Mobility: Vorläufige Zahlen 2026 – Prognose angepasst
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Umsatz belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 15,4 Mio. Euro, davon entfielen 8,5 Mio. Euro auf das dritte Quartal.
    • Das EBITDA lag im dritten Quartal bei 0,1 Mio. Euro und für die ersten neun Monate insgesamt bei 0,2 Mio. Euro.
    • Die Produktion der neuen NMC+-Batteriepacks wurde Ende Juni nach einer vorübergehenden Pause wieder aufgenommen; Kunden aus Bus- und Nutzfahrzeugindustrie sowie dem Verteidigungssektor zeigen Interesse.
    • Im BESS-Geschäft gewann LION im dritten Quartal zusätzliche Projekte mit insgesamt 30 MWh Speicherkapazität und baut in Hildburghausen ein Servicezentrum auf.
    • Wegen verzögerter Kundenabrufe, längerer Komponenten-Lieferzeiten und geopolitisch bedingter Lieferkettenprobleme verschieben sich Aufträge und Projekte teilweise auf 2027.
    • Die Prognose für 2026 wurde auf 20 bis 25 Mio. Euro Umsatz angepasst; weiterhin erwartet LION ein positives EBITDA.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Zahlen Q3 2026 LION Group, bei LION E-Mobility ist am 11.11.2026.


    LION E-Mobility

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    ISIN:CH0560888270WKN:A2QH97
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