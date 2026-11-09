LION E-Mobility: Vorläufige Zahlen 2026 – Prognose angepasst
Neue Speicherprojekte und die wieder angelaufene Batterieproduktion geben LION Impulse. Doch Lieferprobleme und verzögerte Kundenabrufe dämpfen die Umsatzerwartungen für 2026.
Foto: adobe.stock.com
- Der Umsatz belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 15,4 Mio. Euro, davon entfielen 8,5 Mio. Euro auf das dritte Quartal.
- Das EBITDA lag im dritten Quartal bei 0,1 Mio. Euro und für die ersten neun Monate insgesamt bei 0,2 Mio. Euro.
- Die Produktion der neuen NMC+-Batteriepacks wurde Ende Juni nach einer vorübergehenden Pause wieder aufgenommen; Kunden aus Bus- und Nutzfahrzeugindustrie sowie dem Verteidigungssektor zeigen Interesse.
- Im BESS-Geschäft gewann LION im dritten Quartal zusätzliche Projekte mit insgesamt 30 MWh Speicherkapazität und baut in Hildburghausen ein Servicezentrum auf.
- Wegen verzögerter Kundenabrufe, längerer Komponenten-Lieferzeiten und geopolitisch bedingter Lieferkettenprobleme verschieben sich Aufträge und Projekte teilweise auf 2027.
- Die Prognose für 2026 wurde auf 20 bis 25 Mio. Euro Umsatz angepasst; weiterhin erwartet LION ein positives EBITDA.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Zahlen Q3 2026 LION Group, bei LION E-Mobility ist am 11.11.2026.
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