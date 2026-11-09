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    JPMorgan senkt Ziel für Auto1 auf 29 Euro - 'Overweight'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Auto1-Kursziel von 34 auf 29 Euro
    • JPMorgan bleibt bei Overweight trotz Volumensorgen
    • Talsohle naht, Auto1 bleibt attraktiv bewertet
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Ziel für Auto1 auf 29 Euro - 'Overweight'
    Foto: Autohero

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 34 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach Gesprächen mit dem Management sei er nun vorsichtiger für die Volumenentwicklung des Online-Gebrauchtwagenhändlers, schrieb Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Abwärtstrend sollte die Talsohle aber bald erreicht haben, und die Bewertung sei attraktiv./rob/gl/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:47 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 17,28 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 19:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +49,77 %/+95,85 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 29 Euro



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    Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursverluste trotz guter Zahlen und den Einfluss von Leerverkäufen. Einige erwarten einen raschen Anstieg durch Eindeckungen, andere bezweifeln höhere Kurse. Diskutiert werden die Bruttomarge von 13 % in Q3, Spielraum für eine höhere Prognose und ein geschätztes KGV von 32. Umstritten sind weitere Skaleneffekte angesichts hoher Fix-, Lager- und Reparaturkosten sowie schwacher Konsumlaune.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AUTO1 Group eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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