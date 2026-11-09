JPMorgan senkt Ziel für Auto1 auf 29 Euro - 'Overweight'
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan senkt Auto1-Kursziel von 34 auf 29 Euro
- JPMorgan bleibt bei Overweight trotz Volumensorgen
- Talsohle naht, Auto1 bleibt attraktiv bewertet
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 34 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach Gesprächen mit dem Management sei er nun vorsichtiger für die Volumenentwicklung des Online-Gebrauchtwagenhändlers, schrieb Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Abwärtstrend sollte die Talsohle aber bald erreicht haben, und die Bewertung sei attraktiv./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:47 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 17,28 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 19:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +49,77 %/+95,85 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 29 Euro
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Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884
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Zumal die Struktur der gehandelten Fahrzeuge ja auch gegen kommende fette Scalierungseffekte spricht?!
meiner Meinung nach sind das Top-Zahlen
Wie würdigst du die aktuellen Zahlen? Quelle von heute:
Highlights für das dritte Quartal
- Absatz von 242.817 Fahrzeugen, ein Anstieg von 11,1% im Jahresvergleich
- Merchant-Absatz von 211.461 Fahrzeugen, ein Anstieg von 10,3% im Jahresvergleich
- Retail-Absatz von 31.356 Fahrzeugen, ein Anstieg von 16,2% im Jahresvergleich
- Bruttogewinn von 298,0 Mio. EUR, ein Anstieg von 15,7% im Jahresvergleich
- Bereinigtes EBITDA von 75,6 Mio. EUR, ein Anstieg von 45,7% im Jahresvergleich