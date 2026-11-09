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    Irre Kursachterbahn: Dieses Pharma KI-Aktie könnte sich mehr als verdoppeln

    Auch Bayer ist investiert

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    Die Bank of America nimmt Iambic Therapeutics mit "Buy" und Kursziel 30 Dollar auf. Der Krebswirkstoff IAM1363 und zahlungskräftige Partner stützen die These, doch der Kapitalbedarf wächst.

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    Auch Bayer ist investiert - Irre Kursachterbahn: Dieses Pharma KI-Aktie könnte sich mehr als verdoppeln
    Foto: Hendrik Schmidt - dpa

    Das Timing des Börsengangs hätte nicht schlechter sein können. Mitten in den Turbulenzen bei KI-Werten ging Iambic Therapeutics Mitte Oktober an die Börse. Von zwischenzeitlich 25 US-Dollar stürzte die Aktie innerhalb von 3 Wochen auf 9,60 US-Dollar in die Tiefe. Doch eine Kaufempfehlung der Bank of America katapultiert die Aktie am Montag um mehr als 27 Prozent nach oben.

    Die Analysten sehen eine gute Einstiegschance: Sie starten die Coverage mit "Buy" und einem Kursziel von 30 US-Dollar, ein Plus von rund 150 Prozent. Anders als viele Konkurrenten nutzt das Unternehmen künstliche Intelligenz nicht für die Suche nach Krankheitszielen, sondern um neue Moleküle zu entwerfen. Im Vergleich zu Recursion oder Schrödinger sei die Aktie zudem günstig bewertet.

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    Hoffnung bei Hirnmetastasen

    Im Zentrum steht IAM1363, ein Wirkstoff gegen HER2-getriebene Tumoren. Auf dem ESMO-Kongress 2026 schrumpften die Tumoren bei 36 Prozent von 53 stark vorbehandelten Patienten, ein Jahr zuvor lag die Quote bei 28 Prozent. Bei Metastasen im Gehirn sprachen 9 von 22 Betroffenen an. Schwere Nebenwirkungen blieben dank der hohen Selektivität gegenüber EGFR bislang selten. Vom Programmstart bis zur Klinik vergingen rund zwei Jahre, üblich sind mehr als fünf. Eine Zulassungsstudie könnte 2027 starten.

    Pharmariesen an Bord

    Takeda, AbbVie, Bayer und Revolution Medicines haben zusammen über 2 Milliarden US-Dollar investiert. Allein der Takeda-Deal verspricht bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar an Meilensteinzahlungen. Die Kooperationserlöse kletterten im ersten Halbjahr 2026 auf 12,8 Millionen Dollar nach 3,9 Millionen im Vorjahr.

    Teure Forschung

    Die Risiken bleiben greifbar. Die Daten stammen aus kleinen Studien ohne Kontrollgruppe, der HER2-Markt ist dicht besetzt. Konkurrent Zongertinib kam bei Hirnmetastasen sogar auf 47 Prozent. Die Forschungsausgaben dürften von 131 Millionen US-Dollar in diesem Jahr auf 341 Millionen im Jahr 2029 steigen. Das Geld reicht laut Management bis ins vierte Quartal 2028, die Analysten rechnen danach mit frischem Kapital. Ob die Plattform mehr als einen Treffer liefert, müssen IAM217 und IAM-C1 erst beweisen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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