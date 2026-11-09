Börsen Update USA - 09.11. - US Tech 100 stark +3,20 %

Der States 30 bewegt sich bei 52.421,29 PKT und steigt um +2,13 %.

Top-Werte: Caterpillar +5,17 %, Honeywell Technologies +4,12 %, Goldman Sachs Group +3,98 %, Cisco Systems +3,87 %, Sherwin-Williams +3,64 %

Flop-Werte: NVIDIA -7,27 %, Chevron Corporation -1,77 %, Travelers Companies -1,04 %, Boeing -0,91 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 27.848,83 PKT und steigt um +3,20 %.

Top-Werte: Monolithic Power Systems +13,97 %, Advanced Micro Devices +12,55 %, Astera Labs +11,22 %, Applied Materials +10,38 %, Lumentum Holdings +10,11 %

Flop-Werte: NVIDIA -7,27 %, Axon Enterprise -4,58 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -3,76 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -3,51 %, Thomson Reuters -2,97 %

Der States 500 steht aktuell (19:59:46) bei 7.551,27 PKT und steigt um +2,36 %.

Top-Werte: The Trade Desk Registered (A) +16,39 %, Coherent +15,92 %, Monolithic Power Systems +13,97 %, Advanced Micro Devices +12,55 %, Applied Materials +10,38 %

Flop-Werte: NVIDIA -7,27 %, First Solar -5,73 %, Axon Enterprise -4,58 %, Akamai Technologies -3,83 %, DaVita -3,37 %

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